Los Servicios de Apoyo del Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, March 15 - For Immediate Release: Thursday, March 13, 2025 La edición radial también destacará los programas de capacitación de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) disponibles en Montgomery College Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Julien Labiche, gerente del Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist; Jennifer Mata, coordinadora de servicios jurídicos del Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist; Alondra Colindres Lagos, especialista en reclutamiento de HVAC del Montgomery College; y Pedro Rodríguez, cónsul de El Salvador. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 14 de marzo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición radial de esta semana presentará los diversos servicios que ofrece el Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist. Con tres oficinas a lo largo del Condado, el Centro Gilchrist sirve como puerta de entrada para los inmigrantes en el Condado de Montgomery. El centro ofrece información y referencias a programas y servicios de agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias. Su objetivo es fortalecer las habilidades y el bienestar de las comunidades inmigrantes mediante oportunidades académicas que incluyen clases de inglés, computación, y preparación para solicitar la ciudadanía estadounidense. El segundo segmento del programa se centrará en los programas de capacitación de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) que ofrece Montgomery College. Montgomery College busca ayudar a individuos en su éxito profesional mediante su programa de HVAC donde los estudiantes reciben una combinación integral de formación académica y técnica. La Sra. Colindres Lagos brindará detalles sobre el plan de estudios, que incluye instrucción técnica impartida por profesores con amplia experiencia. Los puntos más destacados del programa incluyen oportunidades de empleo inmediatas; orientación y guía por parte de profesionales que trabajan en el campo; y asistencia para la solicitud de becas. El programa radial concluirá con información sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños. El Consulado General de El Salvador ofrecerá asistencia gratuita con el proceso de renovación hasta el 18 de marzo en sus instalaciones de Silver Spring. Además, el Cónsul Rodríguez brindará detalles sobre el primer consulado móvil de la primavera, que tendrá lugar en Gaithersburg el 12 de abril. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-089

Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

