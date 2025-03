Prodezi memulakan pembinaan taman eko-industri yang pertama di Long An

LONG AN, Vietnam, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prodezi Long An JSC (Prodezi) dan Huong Viet Investment Consulting JSC (Huong Viet Holding) telah memecahkan tanah di taman eko-industri yang pertama di Long An, Vietnam.

Dengan jumlah pelaburan sebanyak $195 juta, Prodezi Eco-Industrial Park (Prodezi EIP) akan menjadi taman eko-industri perintis di Long An dan salah satu yang terbesar di rantau Delta Mekong. Projek seluas 400 hektar itu dijangka menetapkan piawaian untuk kemampanan dengan menggabungkan amalan mesra alam seperti tenaga boleh diperbaharui, rawatan air sisa, kitar semula, bangunan yang diperakui hijau dan pemuliharaan biodiversiti.

Di bawah rancangan tersebut, taman eko-perindustrian itu akan menggunakan sumber tenaga bersih seperti tenaga solar dan sistem penjimatan tenaga untuk meminimumkan pelepasan karbon, berusaha ke arah keneutralan karbon dalam pengeluaran. Sementara itu, sistem rawatan air sisa termaju dipasang untuk mengedarkan semula air dalam pembuatan, mengurangkan pengekstrakan sumber dan pencemaran alam sekitar. Selain itu, projek tersebut mempunyai bangunan yang diperakui hijau yang mengutamakan kecekapan tenaga, bahan mesra alam dan prestasi operasi yang tinggi.

Pembahagian fasa pertama dijadualkan siap dan diserahkan kepada pelabur menjelang suku ketiga 2025. Apabila mula beroperasi, Prodezi EIP dibayangkan sebagai hab pembuatan terkemuka di rantau ini untuk industri seperti semikonduktor, elektronik, kecerdasan buatan, tekstil dan kasut, makanan dan minuman serta logistik.

Prodezi EIP terletak di lokasi utama berhampiran dengan kawasan eko-bandar LA Home seluas 100 hektar. Dengan kemudahan canggih yang dikaitkan dengan LA Home, projek tersebut akan membentuk kompleks perindustrian-bandar yang lengkap, menyediakan persekitaran kerja yang berkualiti tinggi.

Permulaan rasmi pembinaan di taman perindustrian ekologi seluas 400 hektar yang pertama di wilayah Long An.

Selain itu, Prodezi EIP menawarkan keterhubungan yang mudah dan lancar ke HCMC dan wilayah sekitarnya berkat rangkaian infrastruktur pengangkutan utama seperti HCMC – Trung Luong Expressway, Ben Luc – Long Thanh Expressway serta National Ring Road 3 dan 4. Perniagaan boleh mendapat manfaat daripada akses pantas ke lapangan terbang dan pelabuhan, mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan rantaian bekalan.

Majlis pecah tanah projek itu menandakan satu pencapaian penting dalam perjalanan Prodezi dan Huong Viet Holding untuk membangunkan model taman eko-industri yang terancang selaras dengan trend kemampanan global.

Prodezi dan Huong Viet Holding menandatangani MOU dengan rakan kongsi Jepun yang berprestij seperti Chitose dan Toho Gas untuk menyediakan rawatan air sisa serta penyelesaian semula jadi gas untuk Prodezi EIP.

Hubungan Media:

E-mel: saleoffice@prodezi.vn

Laman Web: https://prodezi.vn/

Telefon nombor: +84 819 236 236

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d73f542e-e0da-4ffe-8b18-d891aff92f6c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.