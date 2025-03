Axi 荣获 Xref Engage 颁发的“2025 年最佳工作场所”奖

悉尼, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇及差价合约交易经纪商 Axi 宣布,公司荣获 Xref Engage 颁发的“2025 年最佳工作场所”奖。 在获得此殊荣之前,Axi 曾于 2020 年和 2021 年连续两年荣获 Voice Project 颁发的“最佳工作场所”奖。

Axi 首席执行官 Rajesh Yohannan 对公司获得这一最新荣誉倍感兴奋,他表示:“此奖项是对我们共同打造的强大文化的充分肯定,这种文化深植于创新、协作以及对卓越的共同追求。 在 Axi,我们持续投入资源,营造一个安全、相互尊重的环境,让每个人都能畅所欲言、被倾听,并在这里蓬勃发展、取得卓越成就,看到我们的努力再次得到认可,我们感到无比自豪。”

该经纪商成立于 2007 年,总部位于澳大利亚,从最初仅有两人的初创公司,已发展成为备受推崇的全球性集团公司。目前,公司在全球设有 9 个办事处,分别位于澳大利亚、新加坡、英国、塞浦路斯、迪拜、菲律宾、马来西亚、印度和瓦努阿图,拥有来自超过 45 个国家/地区的 400 多名员工。

除这一最新荣誉外,Axi 还取得了一系列其他瞩目成就。 2024 年,该经纪商在 2024 Dubai Forex Expo 博览会上摘得“年度创新者”奖,最近又被 Finance Feeds 评为“最具创新力的自营交易公司”。 此外,该经纪商还在 Global Forex Awards 评选中斩获多项殊荣,包括 2024 年度最佳经纪商(中东和北非)、最值得信赖经纪商(拉丁美洲)、最可靠经纪商(欧洲)以及最佳介绍经纪商计划(亚洲)。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司,在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易,包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论,请联系:mediaenquiries@axi.com

本公告所附照片可通过以下链接获取:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cccccb40-307b-4f21-bcf2-1af3f88de766

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.