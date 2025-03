Axi reconhecida com o prêmio "Melhor Local de Trabalho 2025" pela Xref Engage

SYDNEY, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A corretora líder online de FX e CFD Axi anunciou que foi reconhecida com o prêmio Melhor Local de Trabalho 2025 pela Xref Engage. O mais recente prêmio reforça o reconhecimento anterior da corretora pela Voice Project, onde a Axi conquistou o prêmio de "Melhor Local de Trabalho" por dois anos consecutivos, em 2020 e 2021.

Rajesh Yohannan, CEO da Axi, expressou seu entusiasmo pelo mais recente reconhecimento da empresa: "Este prêmio é uma prova da forte cultura que construímos juntos, baseada em inovação, colaboração e um compromisso em comum com a excelência. Na Axi, investimos continuamente na criação de um ambiente seguro e respeitoso, onde todos possam expressar sua opinião e ser ouvidos, prosperar e ter sucesso, e estamos incrivelmente orgulhosos de ver nossos esforços reafirmados."

Fundada em 2007, a corretora australiana cresceu de uma startup de duas pessoas para um grupo global de empresas altamente respeitado, com mais de 400 funcionários de mais de 45 nacionalidades em nove escritórios em todo o mundo: Austrália, Cingapura, Reino Unido, Chipre, Dubai, Filipinas, Malásia, Índia e Vanuatu.

O último prêmio segue uma série de outras conquistas notáveis para a Axi. Em 2024, a corretora foi reconhecida com o prêmio "Inovador do Ano" na Dubai Forex Expo 2024 e foi recentemente nomeada "Empresa de Negociação Proprietária Mais Inovadora" pela Finance Feeds. Além disso, a corretora também foi nomeada Melhor Corretora (MENA), Corretora Mais Confiável (América Latina), Corretora Mais Confiável (Europa) e Melhor Programa de Corretora de Apresentação (Ásia) para 2024 pelo Global Forex Awards.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação online de FX e CFD, com milhares de clientes em 100+ países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

