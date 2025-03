アクシ (Axi)、エックスレフ・エンゲージ (Xref Engage) による「ベストワークプレイス2025」賞を受賞

シドニー発, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手オンラインFX (外国為替証拠金取引) およびCFD (差金決済取引) ブローカーであるアクシは、エックスレフ・エンゲージによる「ベストワークプレイス2025」賞の受賞を発表した。 今回の受賞は、アクシが2020年と2021年の2年連続で、「ベストワークプレイス」賞を受賞したボイスプロジェクトによる同社の以前の評価に基づいている。

アクシのCEOであるラジェシュ・ヨハンナン (Rajesh Yohannan) は、同社の最新の表彰について喜びとともに次のように述べている。「今回の受賞は、私たちが一丸となって構築してきた力強い文化の証です。すなわち革新、コラボレーション、そして卓越性への共通の取り組みを基盤とした文化です。 アクシでは、誰もが意見を表明し、傾聴され、成長・成功できる安全で敬意に満ちた環境づくりに継続的に投資しています。この度は、当社の取り組みが再度認められたことを非常に誇らしく思います」。

2007年設立の、オーストラリアを拠点とする同社は、2名体制のスタートアップ企業から、オーストラリア、シンガポール、英国、キプロス、ドバイ、フィリピン、マレーシア、インド、バヌアツに9つの事務所を構え、45か国以上の国籍の400名以上のスタッフを擁する、世界的に高い評価を受けている企業グループへと成長した。

最新の受賞は、アクシにとって一連の他の注目すべき受賞に続くものである。 2024年には、フォレックス・エキスポ・ドバイ2024 (2024 Dubai Forex Expo) で「イノベーター・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞し、最近ではファイナンスフィード (Finance Feeds) により「最も革新的なプロップファーム」に選出された。 また、同社は2024年のグローバル・フォレックス・アワード (Global Forex Awards) で、「ベストブローカー」(中東・北アフリカ地域)、「最も信頼されているブローカー (Most Trusted Broker)」(ラテンアメリカ)、「最も信頼できるブローカー (Most Reliable Broker)」(ヨーロッパ)、「ベスト・イントロデューシング・ブローカープログラム」(アジア) にも選出された。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を抱えている。 アクシは、外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cccccb40-307b-4f21-bcf2-1af3f88de766

