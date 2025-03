Axi es reconocida con el premio “Mejor lugar para trabajar 2025” por Xref Engage

SÍDNEY, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, principal bróker de divisas y CFD en línea, ha anunciado que ha sido galardonada con el premio Mejor lugar para trabajar 2025 por Xref Engage. Este último galardón se suma al anterior reconocimiento del bróker otorgado por Voice Project, cuando Axi ganó el premio al “Mejor lugar para trabajar” durante dos años consecutivos, en 2020 y 2021.

Rajesh Yohannan, director ejecutivo de Axi, compartió su emoción por el nuevo reconocimiento de la empresa: “Este premio es un testimonio de la sólida cultura que hemos construido juntos, la cual se basa en la innovación, la colaboración y el compromiso compartido con la excelencia. En Axi, invertimos permanentemente en crear un entorno seguro y respetuoso en el que todo el mundo pueda expresar su opinión y hacerse oír, así como prosperar y tener éxito, y estamos sumamente orgullosos de ver cómo nuestros esfuerzos se ven reafirmados”.

Fundada en 2007, el bróker con sede en Australia ha pasado de ser una empresa emergente de dos personas a convertirse en un grupo mundial de empresas de gran prestigio, con más de 400 empleados de más de 45 nacionalidades repartidos en nueve oficinas de todo el mundo: Australia, Singapur, Reino Unido, Chipre, Dubái, Filipinas, Malasia, India y Vanuatu.

Este último galardón se suma a otros destacados logros que Axi ha cosechado. En 2024, el bróker fue reconocido con el premio “Innovador del año” en la Expo Forex de Dubái 2024 y recientemente fue nombrado “Empresa de trading por cuenta propia más innovadora” por Finance Feeds. Además, el bróker también fue reconocido como Mejor bróker (MENA), Bróker de mayor confianza (América Latina), Bróker más confiable (Europa) y Mejor programa introductorio de bróker (Asia) del año 2024 por los Global Forex Awards.

Acerca de Axi

Axi es un bróker mundial de operaciones con divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

