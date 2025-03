Cahero Family Office cierra Ly Cahero y finaliza relación con La Andaluza Ly en septiembre de 2024, creciendo en España

Cahero Family Office fortalece su presencia en Europa con su sede en Marbella y nuevas inversiones estratégicas Con un umbral de inversión mínima de 100 millones de euros, Cahero Family Office impulsa el crecimiento financiero sostenible.

Cahero Family Office finaliza su sociedad con La Andaluza Ly en Ly Cahero y consolida su expansión en España con inversiones estratégicas.

Con la finalización de nuestra sociedad con La Andaluza Ly, hemos acelerado nuestra expansión en España y reforzado nuestro compromiso con inversiones estratégicas.” — Alfonso Cahero, Presidente y Fundador

MARBELLA, MáLAGA, SPAIN, March 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cahero Family Office ha concluido oficialmente su asociación con La Andaluza Ly en Ly Cahero, poniendo fin a esta colaboración en septiembre de 2024. Como parte de su estrategia de crecimiento y consolidación en Europa, la firma ha establecido su sede en Marbella, España, fortaleciendo su compromiso con inversiones estratégicas que generan un impacto significativo en el sector financiero.

"La culminación de nuestra sociedad con La Andaluza Ly en Ly Cahero en septiembre de 2024 nos ha permitido enfocar nuestros recursos en la expansión dentro del mercado español", expresó Alfonso Cahero, Presidente y Fundador de Cahero Family Office. "Nuestra misión sigue siendo la inversión en instituciones financieras y asociaciones público-privadas, garantizando que nuestro capital respalde proyectos que fomenten la estabilidad económica y el crecimiento sostenible. Con un umbral de inversión mínima de 100 millones de euros, buscamos identificar y financiar oportunidades estratégicas que impulsen la innovación y la evolución del sector financiero".

Marbella ha sido seleccionada como el centro de operaciones de Cahero Family Office en Europa debido a su creciente relevancia como hub financiero, su comunidad global de inversores y su conectividad con mercados clave. La firma enfocará sus inversiones en banca, asociaciones público-privadas, gestión de activos y proyectos gubernamentales estratégicos, consolidando su liderazgo dentro del ecosistema financiero internacional.

Además de Marbella, Cahero Family Office está ampliando su presencia en Londres y Ginebra, fortaleciendo su red de inversiones institucionales y estableciendo nuevas alianzas estratégicas. Esta expansión forma parte de su visión a largo plazo de transformar los mercados financieros globales a través de inversiones de alto impacto y estrategias innovadoras.

