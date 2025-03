Un ponte Acrow garantirà il transito veicolare durante i lavori di risanamento del ponte sul Santerno in Toscana

La soluzione provvisoria a lungo termine ridurrà i disagi su un’importante arteria regionale

PARSIPPANY, N.J., March 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- (Parsippany, New Jersey, USA) – 13 March 2025 – Acrow, azienda leader a livello internazionale nel campo della progettazione e della fornitura di ponti, ha annunciato l’installazione di una delle sue strutture modulari in acciaio sul fiume Santerno, nel tratto appenninico tra Toscana ed Emilia-Romagna, per garantire il traffico veicolare durante i lavori di risanamento del ponte esistente, afflitto da problemi strutturali. Non essendoci percorsi alternativi a disposizione, il ponte provvisorio è stato ritenuto cruciale per il successo dell’intervento.

Dopo le ispezioni condotte sull’ormai vetusto ponte sulla SP610 Imolese tra Firenzuola e Imola, che hanno portato alla luce la presenza di gravi problemi strutturali, il traffico era stato limitato a una sola corsia e la circolazione dei veicoli commerciali era stata consentita esclusivamente agli autocarri leggeri. Il rifacimento del ponte imponeva l’esecuzione di lavori di notevole entità e la chiusura totale al traffico per almeno due anni, fino a fine lavori. L’arteria è però di importanza cruciale per le attività commerciali e le industrie estrattive, senza dimenticare il turismo, che contribuisce fortemente all’economia della regione, con i numerosi visitatori attratti dalle bellezze naturali della zona, ricca di testimonianze storiche anche di epoca romana. Inoltre, ogni anno folle di appassionati di automobilismo percorrono questa arteria per raggiungere Imola e assistere al Gran Premio di Formula Uno. Data la necessità di garantire la continuità della circolazione stradale, si è deciso di installare il ponte Acrow come soluzione temporanea di lungo termine.

Il ponte modulare in acciaio 700XS® di Acrow è stato venduto a SFC Impresa per conto di Carraro Impresa, l’impresa appaltatrice incaricata dalla Città Metropolitana di Firenze di fornire e installare la struttura. Il ponte si compone di 21 sezioni modulari per una lunghezza complessiva di 64,008 metri, ha una carreggiata di 3,67 metri di larghezza ed è stato completato con guardrail a tripla onda e rete metallica anticaduta forniti dall’impresa appaltatrice. La struttura, con manto in aggregato epossidico, è progettata per un carico di 44 tonnellate, secondo le norme tecniche italiane per le costruzioni NTC2018 ed europee.

Durante tutte le fasi del progetto, Acrow ha lavorato a stretto contatto con il team di progettazione, fornendo anche rendering 3D per ottenere i permessi paesaggistici ed effettuando le prove di carico prima della messa in servizio. Grazie alla presenza in loco dei tecnici Acrow, è stato possibile completare il montaggio e l’installazione in modo sicuro ed efficiente in soli 10 giorni, comprese le operazioni di ricevimento e scarico dei container.

“La soluzione provvisoria di Acrow ha consentito la messa in sicurezza del vecchio ponte, riducendo al minimo le interruzioni del traffico per tutta la durata dei lavori di ripristino della struttura esistente”, ha dichiarato Marco Mazzucato, Country Director di Acrow Italia. “Oltre a essere soluzioni convenienti e versatili adatte a molte applicazioni provvisorie e permanenti, i ponti Acrow sono rapidi e facili da assemblare e smontare per un eventuale utilizzo futuro”.

Paul Sullivan, Presidente International Business di Acrow, ha aggiunto: “Il nostro impegno fortissimo per assicurare un’assistenza di livello eccellente e a 360°, insieme alle solidissime credenziali di eccellenza in campo ingegneristico che possiamo vantare, fanno di Acrow il partner ideale per la fornitura di soluzioni provvisorie alle imprese appaltatrici. Oltre ad assicurare rapidità di installazione, i nostri ponti sono realizzati in acciaio zincato di alta qualità e resistenza e sono disponibili per il noleggio o l’acquisto, garantendo una lunga durata utile con requisiti di manutenzione minimi”.

