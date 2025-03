L’Internet de Rogers reconnu comme étant le plus fiable au pays par Opensignal

Le réseau câblé le plus étendu au Canada offre l’expérience la plus uniforme à la clientèle de Rogers Xfinity

TORONTO, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que son service Internet a été reconnu comme étant le plus fiable au pays par Opensignal, le principal fournisseur mondial de données indépendantes sur l’expérience réseau et la performance au sein des marchés.

« Nous nous engageons à offrir à la population canadienne les meilleures expériences de communication et de divertissement qui soient, a déclaré Bret Leech, président, Services résidentiels, Rogers. Cette seconde reconnaissance d’Opensignal en peu de temps souligne les efforts que nous déployons afin de proposer le service Internet le plus fiable à notre clientèle via Rogers Xfinity, l’Internet prêt pour tout. »

Le rapport d’Opensignal démontre qu’au Canada, Rogers se démarque pour la fiabilité globale, la constance de la qualité et la vitesse de téléchargement fournies par son service. Le mois dernier, le réseau sans-fil de Rogers a aussi été reconnu comme étant le plus fiable au pays.

« En tant que fournisseur du réseau câblé le plus étendu d’un océan à l’autre du pays, nous investissons continuellement dans notre réseau pour offrir aux Canadiens et Canadiennes une expérience de classe mondiale, a affirmé Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie. Le fait d’avoir une nouvelle fois la confirmation que nous proposons l’Internet le plus fiable au pays est une grande source de fierté. »

Au cours des 20 dernières années, Rogers a investi près de 70 milliards de dollars dans ses réseaux, et l’entreprise poursuit ses investissements pour fournir une fiabilité accrue et des vitesses de plusieurs gigabits à presque huit millions de foyers cette année. Grâce à ces investissements dans l’infrastructure réseau et au lancement de Rogers Xfinity à la fin de l’année dernière, la population canadienne a accès à une gamme de produits de classe mondiale propulsés par une technologie Internet de pointe qui permet de jouer plus, de visionner plus de contenu en continu et d’en faire plus.

Pour en savoir plus sur Rogers Xfinity, visitez le rogers.com.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, visitez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

Selon les prix obtenus pour l’expérience globale à l’échelle du pays en fonction des résultats en matière de vitesse de téléchargement, de fiabilité de l’expérience et de constance de la qualité. Prix Opensignal – Canada : rapport sur l’expérience offerte par les services à large bande fixes, mars 2025. Résultats tirés d’une analyse indépendante des services à large bande fixes et fondés sur des mesures de performance enregistrées du 1er octobre au 29 décembre 2024. © 2025 Opensignal Limited.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.