Le marché des arômes alimentaires devrait atteindre 23,50 milliards de dollars d'ici 2032 | TCAC de 5 % Croissance

Taille du marché des arômes alimentaires Part de marché des arômes alimentaires

Les principales entreprises couvertes par le rapport sur le marché des arômes alimentaires sont Givaudan SA, International Flavors and Fragrances et autres.

PARIS, FRANCE, March 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Le marché mondial des arômes alimentaires était évalué à 16,06 milliards USD en 2024 et devrait passer de 16,70 milliards USD en 2025 à 23,50 milliards USD d'ici 2032 , reflétant un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision.Le marché des arômes alimentaires englobe la production, la distribution et la vente de substances utilisées pour rehausser ou modifier le goût des aliments et des boissons. Il propose une gamme variée d'arômes naturels et artificiels issus de fruits, de légumes, d'herbes, d'épices et d'autres sources. Le marché français des arômes alimentaires est porté par la demande croissante d'ingrédients authentiques et haut de gamme pour la cuisine gastronomique, la boulangerie et la confiserie. Les innovations en matière d'arômes naturels et biologiques façonnent le secteur et répondent aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. L'intérêt croissant pour les traditions culinaires françaises à l'échelle mondiale alimente la croissance du marché.Fortune Business Insights™ propose ces informations dans son rapport de recherche complet intitulé « Rapport sur la taille, la part, la croissance et les prévisions du marché des arômes alimentaires, 2025-2032 ».➤ Obtenez un exemple de recherche PDF gratuit :➤ Portée et segmentation du rapport :• Valeur de la taille du marché en 2024 : 16,06 milliards• Valeur de la taille du marché en 2032 : 23,50 milliards USD• Taux de croissance : TCAC de 5 % (2025 à 2032)• Année de base : 2024• Données historiques : 2019-2023• Années considérées pour l'étude : 2019-2032• Nombre de pages du rapport : 150• Segments couverts : Type (naturel et synthétique), Par forme (liquide et gel et sec), Par saveur (chocolat, fruits et noix, vanille, épices et salé, et autres), Par application (boulangerie, boissons, confiserie, produits laitiers, plats cuisinés, collations, et autres)• Moteurs de croissance : Intérêt croissant des consommateurs pour les ingrédients biologiques et « clean label » pour favoriser les progrès du secteur | Sensibilisation accrue des consommateurs aux arômes alimentaires naturels pour favoriser la croissance du marché➤ Liste des acteurs clés mentionnés dans le rapport :• Saveurs et parfums internationaux• Royal DSM NV• Givaudan SA• BASF SE• Comté d'Archer-Daniels-Midland• Kerry Group Plc• Symrise AG➤ Analyse de segmentation :La popularité croissante des pâtes à tartiner et des sauces devrait stimuler la croissance du marché en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.La région Asie-Pacifique domine le marché des arômes alimentaires grâce à sa forte population et à la demande croissante d'aliments pratiques et prêts à consommer. Des pays comme l'Inde, le Japon et la Chine investissent dans la production et le développement de leurs produits pour maintenir cette avance. L'Amérique du Nord suit, portée par une population migrante croissante et l'intégration de cuisines diverses comme les cuisines indienne, japonaise et chinoise, avec notamment des plats populaires comme les ramen, les sushis et le matcha. En Europe, la Russie domine grâce à sa forte population et à sa consommation croissante de produits bio, privilégiant les arômes naturels. Parallèlement, la préférence croissante pour les cuisines du Moyen-Orient, notamment les pâtes à tartiner et les sauces, devrait stimuler la croissance du marché en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.➤ Parcourez le résumé détaillé du rapport de recherche avec table des matières :➤ Facteurs clés qui stimulent le marché mondial des arômes alimentairesLa demande croissante d'aliments transformés et emballés, portée par la consommation croissante de plats préparés, de plats préparés et de snacks, accroît le besoin d'arômes alimentaires. De plus, les consommateurs soucieux de leur santé privilégient les arômes naturels, clean label et biologiques, poussant les fabricants à innover. De plus, la mondialisation et la diversité des cuisines ont stimulé la popularité des saveurs ethniques et exotiques, et les avancées technologiques en matière d'extraction et d'encapsulation des arômes améliorent leur qualité et leur durée de conservation.➤ Opportunités de croissance potentielles sur le marché mondial des arômes alimentairesL'essor des régimes à base de plantes stimule la demande de saveurs végétaliennes et végétariennes, tandis que les arômes fonctionnels aux vertus bénéfiques pour la santé, comme le renforcement du système immunitaire ou la réduction du stress, attirent les consommateurs soucieux de leur santé. La croissance de la classe moyenne dans les marchés émergents comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Afrique offre un potentiel inexploité, et la tendance vers des saveurs personnalisées, adaptées aux préférences des consommateurs, alimente cette croissance.➤ Aperçus régionaux :En Amérique du Nord, la demande d'arômes alimentaires est stimulée par la forte consommation de plats préparés, la forte présence des grands fabricants d'arômes et la préférence des consommateurs pour les arômes naturels et biologiques, les États-Unis et le Canada étant des marchés clés. En Europe, une réglementation stricte favorisant les produits clean label, la demande croissante d'arômes ethniques et une industrie agroalimentaire bien établie sont des moteurs importants, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant des marchés clés. En Asie-Pacifique, l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la préférence croissante pour les aliments transformés et emballés stimulent la demande, la Chine, l'Inde et le Japon devenant des marchés clés.➤ Obtenez un devis :➤ Développements majeurs récents sur le marché mondial des arômes alimentaires.En septembre 2018, Givaudan a acquis Naturex après avoir retiré ses actions de la cote et réalisé un retrait obligatoire d'Euronext Paris, dans le but de répondre à la demande croissante de produits alimentaires clean label, naturels et biologiques tout en renforçant le portefeuille de Givaudan.➤ Lire les informations connexes :Taille, part et prévisions du marché des colorants alimentaires , 2032 Marché des superaliments Taille, part, prévisions, 2032

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.