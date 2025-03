La santé mentale positive des jeunes, une précieuse ressource à cultiver

Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive

MONTRÉAL, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La santé mentale des jeunes est leur plus précieuse ressource : elle leur permet de rêver, de persévérer et de surmonter les défis de la vie. Pourtant, elle est fragilisée par de nombreux facteurs. En cette Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) rappelle l’importance d’investir dans la résilience de nos jeunes en équipant les adultes qui les entourent au quotidien des outils nécessaires pour cultiver leur santé mentale.

Une situation préoccupante

Les récentes données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) révèlent une estime de soi fragile, une diminution des compétences personnelles et sociales, ainsi qu’un soutien social fragile chez de nombreux jeunes. Plusieurs facteurs du quotidien exacerbent ces défis : l’augmentation du temps d’écran, les situations de violence à l’école et dans les familles, la pression sociale autour de la performance scolaire et les inégalités sociales en sont des exemples.

« Il est de notre responsabilité de créer des milieux de vie bienveillants dans lesquels les jeunes développent des compétences d’adaptation et de gestion des émotions. Cela permet non seulement de prévenir le développement de troubles mentaux à long terme, mais surtout de bénéficier d’une santé mentale positive, qui permet à nos jeunes de profiter de la vie et de relever les défis du quotidien », précise Tristan Péloquin, chargé de dossiers en santé mentale à l’ASPQ.

Outiller les adultes qui gravitent autour des jeunes

Dans un contexte d’incertitude croissante, intervenir auprès des jeunes en difficulté est essentiel, mais ne suffit plus : il faut aussi agir en amont. « C’est en s’assurant d’offrir des milieux favorables au bien-être que l’on peut réellement agir, comme prévenir la violence et promouvoir l’inclusion. Plutôt que d’attendre que les jeunes soient en détresse, on doit également s’assurer qu’ils développent leurs propres outils pour faire face à la vie et à bâtir leur résilience, comme apprendre à se connaitre et à socialiser », explique M. Péloquin.

Pour soutenir les parents, les écoles et les professionnel·les de la santé, l’ASPQ propose notamment le répertoire en ligne La santé mentale positive, ça se cultive , qui met à leur disposition des outils simples et pratiques pour favoriser la santé mentale positive.

« Qu’il s’agisse d’outils pour aider les jeunes à mieux gérer leurs émotions, à instaurer un climat scolaire sain et sécuritaire ou encore à soutenir leur réussite éducative et les saines habitudes de vie, tout cela contribue au bien-être des jeunes », souligne M. Péloquin. Le Québec a la responsabilité de prendre soin de ses jeunes. À l’aube du prochain budget, le gouvernement doit faire de la prévention une priorité, non seulement comme un investissement rentable, mais comme un engagement essentiel envers leur bien-être et leur avenir.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org .

