Quadient conserve sa position de Leader sur le classement Aspire pour les logiciels de communication et d’expérience d’interaction

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce conserver sa position de leader dans le classement Aspire Leaderboard. Établi par le cabinet de conseil indépendant Aspire CCS, ce classement compare et distingue les acteurs du marché des logiciels de gestion des communications clients (CCM) et de gestion de l’expérience client. Mis à jour en temps réel, il évolue en fonction des innovations et des ajustements stratégiques des éditeurs.

Quadient, régulièrement classée parmi les Leaders de l’Aspire Leaderboard, a récemment vu sa note progresser en matière de stratégie globale et de capacité d’exécution. L’entreprise maintient ainsi sa position de Leader en 2025 dans quatre segments couverts par le classement : solution CCM flexible (AnyPrem CCM Software), solution CCM en mode SaaS (Software as a Service), solution SaaS hébergée par le fournisseur (Vendor Hosted SaaS CCM), et plateforme d’expérience de communication et de gestion de l’expérience d’interaction.

« Quadient a remporté d’importants contrats dans les secteurs de la santé et de l’assurance en mettant l’accent sur l’automatisation des processus clés, notamment grâce à l’intelligence artificielle. L’entreprise innove également dans les domaines de la facturation électronique et de l’échange informatisé de données (EDI) », a déclaré Kaspar Roos, PDG et fondateur d’Aspire CCS. « Quadient s'efforce également de faciliter la transition de ses clients depuis des systèmes obsolètes grâce à sa plateforme InspireXpress et à ses outils de conversion adaptés aux solutions concurrentes. Dans ses deux solutions de CCM, Quadient Inspire Evolve et la prochaine version de Quadient Inspire Flex, Quadient propose une approche "apportez votre propre" modèle d'IA, qui renforce la sécurité des clients en s’appuyant sur leur propre service d’intelligence artificielle, validé et entraîné ».

Quadient est un acteur leader dans le domaine des solutions CCM, reconnu pour sa fiabilité et son expertise de longue date. Sa plateforme haute performance, Quadient Inspire, permet aux entreprises de toutes tailles de concevoir, créer et diffuser des communications clients omnicanales, aussi bien à la demande qu’en mode batch. Quadient Inspire a transformé l’expérience client de milliers d’entreprises à travers le monde, offrant une flexibilité suffisante pour gérer les tâches de production les plus complexes et à fort volume dans les secteurs réglementés, tout en assurant des interactions numériques dynamiques et ultra-personnalisées sur les canaux digitaux et physiques.

« Nous sommes fiers de maintenir notre position de Leader sur le classement Aspire Leaderboard, cela témoigne de l'engagement de Quadient pour l'innovation dans le domaine des communications clients, en constante évolution », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient. « En exploitant la puissance de l'IA, Quadient Inspire aide les entreprises à offrir des interactions et expériences numériques pertinentes et personnalisées grâce à l'analyse des sentiments, l'optimisation, l'écriture assistée par IA, la génération automatique d’interactions traduites dans les langues ciblées, et bien plus encore ».

L’Aspire Leaderboard™ est protégé par des droits d'auteur par Aspire Customer Communications Services Ltd. et est basé sur les résultats et les avis de l'organisation de conseil d'Aspire. Aspire ne soutient ou n’a d’intérêt auprès d’aucun fournisseur, produit ou service inclus dans le Aspire Leaderboard.

Aspire Customer Communications Services est un cabinet de conseil spécialisé dans les secteurs de la gestion des communications clients (CCM), de la gestion de l'expérience client (CXM) et de la gestion du parcours client (CJM). Grâce à une expertise approfondie du marché et à une vision globale, Aspire travaille avec des fournisseurs de logiciels, de services et de solutions, ainsi qu'avec des conseillers commerciaux et des sociétés de capital-investissement, afin de les aider à atteindre leurs objectifs en matière de CCM. Pour en savoir plus sur la manière dont Aspire aide les organisations à naviguer dans les complexités du monde de la communication client, consultez le site http://www.aspireccs.com.

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

