Avextra stellt aussichtsreiche Studienergebnisse bei den Deutschen Schmerz- und Palliativtagen vor

Neue Studiendaten demonstrieren die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Avextra 10/10 bei der Behandlung von Chemotherapie-induzierten neuropathischen Schmerzen

Pressemitteilung





Bensheim - 13. März 2025 – Bei den Deutschen Schmerz- und Palliativtagen in Frankfurt am Main wird die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) heute Ergebnisse der retrospektiven Registerstudie OCEAN-R vorstellen. Die Studie wurde unterstützt von dem deutschen Biotech-Unternehmen Avextra, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Cannabis-basierten Arzneimitteln fokussiert ist.

Die Studienergebnisse der OCEAN-R-Studie belegen die Wirksamkeit und Sicherheit des Avextra Cannabisextraktes 10/10, einem ausbalancierten THC/CBD-Extrakt, bei Chemotherapie-induzierten neuropathischen Schmerzen (CINP).

OCEAN- R (Avextra CannabinOid Extrakt bei ChEmotherApie-induzierten Neuropathischen Schmerzen)

Eine beträchtliche Anzahl der Patientinnen und Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, leiden an CINP, das oft mit Taubheitsgefühlen in den Gliedmaßen beginnt und sich zu chronischen Schmerzen entwickeln kann. Als eine der herausforderndsten Nebenwirkungen der Chemotherapie ist CINP besonders schwer zu behandeln und bis zu 70 % der Patientinnen und Patienten durch herkömmliche Therapieverfahren kaum oder gar keine Linderung erfahren.

Die Ergebnisse der OCEAN-R-Studie haben gezeigt, dass eine Behandlung mit dem ausbalancierten Avextra-Extrakt, Betroffenen ein deutlich besseres Therapieergebnis ermöglicht verglichen mit der leitliniengerechten Standardbehandlung für CINP.

Überblick über die Studie

Die OCEAN-R-Studie basiert auf einer retrospektiven Propensity Score gematchten Auswertung erhoben über einen Zeitraum von zwölf Wochen aus dem PraxisRegister-Schmerz, die Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Dabei wurden die Ergebnisse von zwei Gruppen mit jeweils 221 Patientinnen und Patienten verglichen. Eine Gruppe wurde mit dem Avextra Cannabisextrakt 10/10 behandelt, die andere mit nicht-cannabisbasierten Analgetika, darunter niedrig- und hochdosierte Opioide, Antidepressiva und Antiepileptika.

Der primäre Endpunkt der Studie untersuchte klinisch relevante Verbesserungen der Schmerzintensität, der Lebensqualität und Therapieverträglichkeit. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Signifikante Schmerzreduzierung : Patientinnen und Patienten, die mit dem ausgeglichenen THC/CBD-Extrakt von Avextra behandelt wurden, zeigten eine deutlichere Verringerung der Schmerzintensität als diejenigen, die nicht-cannabisbasierte Medikamente erhielten.

: Patientinnen und Patienten, die mit dem ausgeglichenen THC/CBD-Extrakt von Avextra behandelt wurden, zeigten eine deutlichere Verringerung der Schmerzintensität als diejenigen, die nicht-cannabisbasierte Medikamente erhielten. Verbesserte Lebensqualität : Die Behandlungsgruppe mit dem Avextra Cannabis-Extrakt berichtete über signifikante Verbesserungen bei schmerzbedingten Beeinträchtigungen und in der Schlafqualität.

: Die Behandlungsgruppe mit dem Avextra Cannabis-Extrakt berichtete über signifikante Verbesserungen bei schmerzbedingten Beeinträchtigungen und in der Schlafqualität. Bessere Verträglichkeit: Die Behandlungsabbrüche aufgrund unerwünschter Nebenwirkungen waren in der Behandlungsgruppe mit dem Avextra Cannabisextrakt 10/10 (9,5 %) im Gegensatz zur Vergleichsgruppe signifikant niedriger.

Studienleiter PD Dr. Michael A. Überall führt dazu aus: „Die OCEAN-R-Studie liefert überzeugende Belege für Patientinnen und Patienten, die unter Chemotherapie-induzierten neuropathischen Schmerzen leiden. Sie zeigt, dass das Avextra Extrakt eine wertvolle Ergänzung der Behandlungsmöglichkeiten für diese herausfordernde Erkrankung ist.“ PD Dr. Überall, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, ist mit zahlreichen Veröffentlichungen auf diesem Gebiet einer der führenden Experten für die Schmerzbehandlung mit Cannabis-basierten Arzneimitteln im deutschsprachigen Raum.

„Diese Studie ist ein Beleg für das Engagement der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, klinische Evidenz für den Einsatz von Cannabis-basierten Arzneimittel in der Schmerzbehandlung zu erbringen und damit den ungedeckten Bedarf von unterversorgten Patientinnen und Patienten nach der Chemotherapie zu adressieren. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit Avextra und anderen Kooperationspartnern fortzusetzen, um diese wichtigen Behandlungsmöglichkeiten weiter zu erforschen und zu validieren“, ergänzt Dr. Richard Ibrahim, Präsident der DGS.

Neben der OCEAN-R-Studie wird Dr. Ibrahim, Studienleiter der IMPACT-Studie, deren Ergebnisse ebenfalls bei den Deutschen Schmerz- und Palliativtagen vorstellen. Weitere Details zur IMPACT Studie werden separat veröffentlicht.

„Die OCEAN-R-Studie ist wegweisend für die Schmerzbehandlung. Das Avextra Cannabisextrakt 10/10 kann nicht nur eine bessere Wirksamkeit und Verträglichkeit als herkömmliche Therapien bieten, sondern auch die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten verbessern, sowie der Bedarf an Opioiden drastisch reduzieren. Dies ist ein echter Meilenstein für Patientinnen und Patienten, die eine bessere Behandlungsmöglichkeit dringend benötigen.“, ergänzt Dr. Bernhard Babel, CEO von Avextra.



Über Avextra

Avextra ist einer der führenden vertikal integrierten Anbieter von medizinischem Cannabis in Europa, der sich auf die Entwicklung und Produktion von behördlich zugelassenen Medikamenten konzentriert. Das 2019 gegründete Unternehmen mit Sitz in Deutschland arbeitet eng mit Ärzt:innen und Apotheker:innen zusammen, um exakt formulierte Medikamente auf Cannabisbasis zu entwickeln und herzustellen. Avextra kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette – vom Anbau in Portugal bis zur EU-GMP-zertifizierten Extraktion und Herstellung in Deutschland. Avextra ist in ganz Kontinentaleuropa über ein ausgedehntes Vertriebsnetz mit mehreren Kanälen sowie strategisch entwickelten Anlagen für diese Schlüsselmärkte tätig.

Erfahren Sie mehr unter www.avextra.com und informieren Sie sich bei LinkedIn https://www.linkedin.com/company/avextra-ag über weitere Neuigkeiten.

Pressekontakt:

Avextra Investor Relations:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Team für Investor Relations:

E-Mail: investors@avextra.com







Avextra Medienanfragen:

Für Medienanfragen oder zur Vereinbarung eines Interviews wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: press@avextra.com

Tel.: +49 30 408174037

