Worky presenta Analytics500: La analítica predictiva como respuesta a los desafíos laborales de 2025

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- • La falta de datos puede costar millones a las empresas mexicanas en 2025• Herramientas genéricas extranjeras insuficientes para gestionar RR. HH. en el marco de cambios regulatorios acelerados• Menos de 1 en 5 empresas está preparada para la ráfaga de cambios regulatorios que entran en vigor en 2025Ciudad de México, 12 de marzo de 2025 – La gestión de recursos humanos en México atraviesa un periodo de transformación sin precedentes. Las reformas laborales previstas para 2025 imponen nuevas obligaciones a los empleadores, así como un incremento en la fiscalización y en la severidad de las sanciones por incumplimiento. Sin información precisa y en tiempo real, las empresas corren el riesgo de enfrentar no solo costos operativos imprevistos, sino también consecuencias económicas derivadas de litigios, multas y pérdidas en productividad.En el marco de un evento dirigido a líderes empresariales y medios de comunicación, Maya Dadoo, cofundadora y CEO de Worky, Lorenia Atondo, socia en Reynoso y Atondo Asociados y Gabriel Fernández, especialista en derecho laboral en Reynoso y Atondo Asociados, presentaron un panorama que subraya los retos estructurales que enfrenta el país en materia de gestión del capital humano:• El 72% de los líderes de recursos humanos en México carece de datos oportunos y precisos para la toma de decisiones estratégicas.• Un 71% de las empresas aún no está preparada para las reformas laborales de 2025, lo que eleva su exposición a sanciones y litigios.• Solo el 35% de las PyMEs cuenta con una función de compliance dedicada al monitoreo de normativas laborales.• El 40% de las grandes empresas no ha invertido en herramientas tecnológicas para la automatización de la gestión laboral.• El 45% de los directores de RR. HH. considera que la falta de análisis de datos les impide alinear la estrategia de negocio con la fuerza laboral.La insuficiencia de datos en la administración del talento no solo afecta la capacidad de respuesta ante los cambios regulatorios, sino que también genera ineficiencias operativas que comprometen la sostenibilidad del negocio en el mediano y largo plazo.Según Dadoo: “La gestión laboral ya no puede verse como una función operativa aislada, sino como un componente central del gobierno corporativo y la mitigación de riesgos. En este contexto, la capacidad de anticipación es clave”.El impacto de una gestión laboral deficiente se manifiesta en dos dimensiones principales:1. Costos recurrentes asociados a la gestión del talento• Altos niveles de rotación laboral: El costo de reemplazar a un trabajador oscila entre el 150% y 200% del salario anual del puesto vacante.• Disminución de la productividad: La falta de herramientas de análisis predictivo puede traducirse en pérdidas de eficiencia operativa de hasta 15%.• Ausentismo y licencias no planificadas: Factores que afectan directamente la continuidad operativa y la rentabilidad.2. Costos extraordinarios derivados de las reformas laborales de 2025• Reducción de la jornada laboral, lo que implicará una menor cantidad de horas trabajadas sin ajuste proporcional en el salario.• Incremento en prestaciones como aguinaldo y vacaciones, impactando el flujo de efectivo de las empresas.• Nuevas disposiciones regulatorias como la Ley Silla y la ampliación de permisos de paternidad, que requieren una reconfiguración operativa en múltiples sectores.• Aumento en la fiscalización y en la severidad de las sanciones: Empresas que no actualicen sus procesos de nómina podrían enfrentar multas de hasta 5,000 UMAs• Mayor presión para el cumplimiento del T-MEC en materia laboral, con posibles litigios y restricciones comerciales para empresas que no cumplan con los estándares internacionales."Las empresas mexicanas se enfrentan a un entorno regulatorio sin precedentes. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de desarrollar estrategias sostenibles que permitan absorber estos cambios sin comprometer la viabilidad financiera del negocio”, explicó Lorenia Atondo, socia en Reynoso y Atondo Asociados.En este contexto, Worky presentó Analytics500, una solución de analítica predictiva diseñada para la gestión del talento en México. La plataforma utiliza inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning para permitir a las empresas anticipar riesgos financieros, legales y operativos en el ámbito laboral.Entre sus principales funcionalidades, Analytics500 permite:• Centralizar información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos actualizados.• Automatizar el cumplimiento normativo mediante alertas y reportes alineados con la evolución regulatoria.• Reducir costos operativos a través de modelos predictivos que optimizan la contratación, la retención y la rotación de talento.• Mejorar la productividad en hasta 15% al identificar patrones de eficiencia en la gestión del talento.• Reducir la rotación laboral hasta en 20%, mitigando costos asociados a reemplazos y entrenamientos.• Agilizar la toma de decisiones estratégicas hasta en un 40% mediante una mayor visibilidad de los datos en tiempo real.“La disrupción que estamos presenciando en materia laboral requiere de herramientas predictivas como Analytics500, que permitan a las empresas gestionar sus recursos humanos con mayor certeza en un entorno cada vez más complejo", concluyó Maya Dadoo.Sobre WorkyWorky es una empresa mexicana fundada en 2017, que desarrolló un software de Recursos Humanos y Nómina en la nube que garantiza CERO MULTAS, gracias a que está diseñado específicamente para las necesidades actuales de las empresas mexicanas, bajo estricto cumplimiento de la normatividad mexicana. Worky usa IA, lo cual ayuda a las empresas a agilizar, automatizar y digitalizar sus procesos clave de RR. HH. y nómina, lo que se traduce en una mayor productividad de hasta 40% y de hasta 30% menor rotación de personal. Worky ha sido reconocido como el *software de RH #1 en México* por su intuitividad, valor y funcionalidad y el único que puede garantizar cero multas. Actualmente, cuenta con más de 60,000 usuarios en empresas de diversos sectores. Worky.mx

