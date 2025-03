Société Générale : Renouvellements et nominations d’administrateurs proposés à l’Assemblée Générale du 20 mai 2025

RENOUVELLEMENTS ET NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS PROPOSÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MAI 2025



Communiqué de presse

Paris, le 12 mars 2025

Le Conseil d'administration de Société Générale, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, a arrêté les propositions de renouvellements et de nominations d’administrateurs au vote de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Le Conseil d’administration invite l’Assemblée générale du 20 mai 2025 à se prononcer sur le remplacement de deux administratrices (Mme Lubomira Rochet, démissionnaire depuis le 12 septembre 2024 et Mme Alexandra Schaapveld, fin de son troisième mandat d’administratrice indépendante) et le renouvellement de trois administrateurs (M. William Connelly, M. Henri Poupart -Lafarge et M. Sébastien Wetter).

Mme Ingrid-Helen Arnold sera proposée pour un premier mandat d’administratrice indépendante. Agée de 56 ans et de nationalité allemande, Madame Ingrid-Helen Arnold apportera au Conseil une expertise forte en matière de systèmes d’information et transformations numériques. Mme Ingrid-Helen Arnold a eu une longue carrière chez SAP SE, de 1996 à 2021, dont elle a notamment été Directrice des Systèmes d’Information (« Chief Information Officer ») et membre du comité de direction mondial. Elle a également été responsable de la transformation numérique (« Chief Digital Officer ») et membre du comité exécutif de Südzucker, entre 2021 et 2024, puis directrice générale par interim de KAKO-Elektro depuis juin 2024. Mme Ingrid-Helen Arnold est administratrice de TUI et a été administratrice de Heineken.

M. Olivier Klein sera proposé pour un premier mandat d’administrateur indépendant. Âgé de 67 ans et de nationalité française, M. Olivier Klein apportera au Conseil une expertise reconnue en banque de détail et une connaissance approfondie des enjeux macro-économiques. Il est actuellement Directeur général et associé-gérant de Lazard Frères Banque, une entité qui regroupe les fonctions supports à la banque d’affaires (Lazard Frères) et à la gestion d’actifs (Lazard Frères Gestion). M. Olivier Klein a été Directeur général de la BRED pendant 10 ans et membre du Directoire de BPCE en charge de la banque commerciale (supervision des réseaux Banques Populaires et Caisses d’Epargne). De 2019 à 2023, il a été membre du Conseil de surveillance et du Comité des risques du Groupe BPCE. Il est enseignant à HEC en macroéconomie financière et politique monétaire.

M. William Connelly, administrateur indépendant depuis 2017, Président du Comité des risques depuis 2020 et membre du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise depuis 2017, sera proposé pour un troisième mandat. Âgé de 67 ans et de nationalité française, M. William Connelly apporte au Conseil son expérience financière reconnue notamment en banque d’investissement, assurance et gestion d’actifs, une vision internationale et son expérience du management de grands groupes. Son taux d’assiduité aux réunions du Conseil d’administration et des comités s’établit à 100 %.

M. Henri Poupart-Lafarge, administrateur indépendant depuis 2021 et Président du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise depuis 2023, sera proposé pour un deuxième mandat d’administrateur. Âgé de 55 ans et de nationalité française, M. Henri Poupart-Lafarge a eu une longue carrière chez Alstom, dont il est le Directeur général depuis juin 2024, après en avoir été le Président-Directeur général de 2016 à juin 2024. Il apporte au Conseil une expérience exceptionnelle du management d’un grand groupe international et la vision des clients Corporates. Son taux d’assiduité aux réunions du Conseil d’administration s’établit en moyenne à 89 % depuis le début de son mandat et en moyenne à 93 % pour le Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise.

Par ailleurs, en 2025 le mandat de M. Sébastien Wetter, administrateur représentant les salariés actionnaires arrive à échéance. Les salariés actionnaires, sollicités au cours du second semestre 2024 par la voie d’une élection unique, proposent de le renouveler ainsi que Mme Emmanuelle Pételle en qualité de remplaçante. Mme Emmanuelle Pételle est Présidente de l’ASSACT, association des actionnaires salariés de Société Générale. Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise, a décidé d’agréer cette proposition de renouvellement. M. Sébastien Wetter, travaille depuis 27 ans en qualité de salarié au sein de Société Générale. Cette expérience couvre plusieurs fonctions dans la banque de détail et la banque d’affaires relatives au développement commercial et à la satisfaction des clients. Il a par ailleurs occupé le poste de Secrétaire général de l’Inspection générale et de l’Audit du Groupe. Il a été Global Chief Operating Officer au sein de la Direction commerciale Institutions Financières et banquier de grands comptes internationaux. Il a été nommé pour la première fois administrateur représentant les salariés actionnaires de Société Générale à l’issue de l’Assemblée générale du 18 mai 2021. Depuis 2023, il est membre du Comité d’audit et du contrôle interne.

Si l’Assemblée générale approuve ces propositions, le Conseil d’administration sera composé d’environ 42 % de femmes (5/12), de 92 % d’administrateurs indépendants (11/12) si l’on exclut des calculs les trois administrateurs représentant les salariés et de 40 % d’administrateurs de nationalité étrangère (sept nationalités sont représentées au Conseil d’administration sur 15 administrateurs y compris les administrateurs ayant plusieurs nationalités).

Le Conseil s’est assuré, qu’ainsi composé, il disposerait de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et l’exercice de ses missions de définition de la stratégie du groupe Société Générale et de contrôle de sa mise en œuvre.

Biographies

Ingrid-Helen ARNOLD

Née le 5 octobre 1968, allemande



Diplômée d’un Master en économie de l’Université de Sciences appliquées Ludwigshafen (Allemagne) en 1997. Elle débute sa carrière chez SAP SE en 1996 où elle a exercé différentes responsabilités liées à l’innovation et à la transformation numérique. En 2014, elle est nommée Directrice de l’information et des processus opérationnels et membre adjoint du Comité exécutif du Groupe SAP. De 2016 à avril 2021, elle occupe la Présidence de la division SAP Business Data Network à Palo Alto (Etats-Unis) et SAP SE Walldorf (Allemagne). En 2021, elle rejoint le Groupe Südzucker en tant que Directrice du Digital et informatique et membre du Comité exécutif du même groupe. Elle occupe la fonction de Directrice générale de KAKO GmbH depuis juin 2024. Elle a occupé le poste de membre du Conseil de Surveillance et membre du Comité d’audit du Groupe Heineken de 2019 à 2023. Elle est actuellement membre du Conseil de Surveillance du Groupe TUI depuis 2020.



Olivier KLEIN

Né le 15 juin 1957, français



Diplômé d’une Licence en Sciences Economiques de l’Université Panthéon-Sorbonne en 1978, diplômé de l’Ecole Nationale de Statistiques et de l’Administration Economique (ENSAE) en 1980 et du cycle d’études supérieures en finances d’HEC en 1985. Il débute sa carrière à la BFCE en 1985, et a exercé les fonctions de Directeur du département de conseil en gestion de risque de change et de risque de taux puis de Directeur de la Banque d’Affaires de la BFCE, enfin de Directeur régional de sa banque corporate. Il a rejoint le Groupe Caisse d’Epargne en 1998 et a été Président du Directoire de la Caisse d’Épargne Ile-de-France Ouest de 2000 à 2007 puis de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes de 2007 à 2009. En janvier 2010, il est nommé Directeur général en charge de la banque commerciale et de l’assurance du groupe BPCE jusqu’en septembre 2012. Il est désigné Directeur général du Groupe BRED d’octobre 2012 à mai 2023. Il a été Membre du Conseil de Surveillance de BPCE et de son Comité des Risques entre 2019 et mai 2023. Il occupe actuellement les fonctions de Directeur général de Lazard Frères Banque SA et Associé-Gérant depuis septembre 2023. Depuis 1986, Il est enseignant à HEC en macroéconomie financière et politique monétaire. Il est administrateur de Rexecode depuis 2018.





William CONNELLY

Né le 3 février 1958, français



Ancien élève de l’Université Georgetown de Washington (États-Unis). De 1980 à 1990, banquier chez Chase Manhattan Bank aux États-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni. De 1990 à 1999, chez Barings puis ING Barings, responsable de l’activité fusions-acquisitions en Espagne puis de l’activité Corporate Finance pour l’Europe occidentale. De 1999 à 2016, il exerce diverses activités dans la Banque d’Investissement chez ING Bank NV (Pays-Bas), ses dernières fonctions ayant été responsable mondial de la Banque de Financement et d’Investissement et membre du Comité exécutif ainsi que Directeur général de ING Real Estate BV (une filiale d’ING Bank).





Henri Poupart-Lafarge

Né le 10 avril 1969, français



Ancien élève de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées et diplômé du Massachussetts Institute of Technology (MIT). Il commence sa carrière en 1992 à la Banque Mondiale à Washington, avant de rejoindre le ministère de l’Économie et des Finances en 1994. M. Henri Poupart-Lafarge a rejoint Alstom en 1998, en tant que responsable des Relations Investisseurs et chargé du contrôle de gestion. Il prend en 2000 la Direction financière du Secteur Transmission & Distribution, cédé en 2004. Directeur financier du groupe Alstom de 2004 à 2010, il occupera le poste de Président du Secteur Grid d’Alstom de 2010 à 2011 puis de Président du Secteur Transport d’Alstom du 4 juillet 2011 jusqu’à sa nomination en tant que Président-Directeur général en février 2016, poste qu’il a occupé jusqu’en juin 2024. Depuis cette date, il est Directeur général et administrateur d’Alstom.





Sébastien WETTER

Né le 10 juillet 1971, français



Titulaire d’une maîtrise de physique fondamentale et diplômé de l’École de Management de Lyon (EM Lyon), il a commencé sa carrière chez Société Générale en 1997 à la Direction de la Stratégie et du Marketing de la Banque de détail. À partir de 2002, au sein du Département de conseil en organisation du Groupe, il a conduit différentes missions sur le périmètre de la Banque de Financement et d’Investissement et a contribué au lancement de la démarche Innovation participative dans l’ensemble du Groupe. Il rejoint fin 2005 le Département des activités de marché sur les matières premières comme Chief Operating Officer sur un périmètre mondial puis, à partir de 2008, comme Responsable du développement commercial. De 2010 à 2014, il est Secrétaire général de l’Inspection générale et de l’Audit du Groupe. En 2014, il rejoint la Direction Commerciale de la Banque de Financement et d’Investissement où il occupe différents postes : Responsable du marketing pour la grande clientèle française et internationale, puis, à partir de 2016, Global Chief Operating Officer des équipes commerciales couvrant les Institutions Financières. De 2020 à décembre 2022, il a géré, en tant que banquier, la relation de Société Générale avec des institutions financières internationales.





