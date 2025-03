Rush Factory Oyj:n osakkeelle markkinatakaus Pareto Securities AB:lta

Rush Factory Oyj

12.3.2025 klo 20.00

Rush Factory Oyj:n osakkeelle markkinatakaus Pareto Secutities AB:ltä

Rush Factory Oyj:n (”Rush Factory” tai ”Yhtiö”) on allekirjoittanut Nasdaq Helsingin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen Yhtiön osakkeelle Pareto Securities AB:n (”Pareto”) kanssa. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa Rush Factoryn ja Sunborn International Holding Oy:n 5.12.2024 tiedottaman osakevaihdon toteuttamista seuraavana Yhtiön osakkeiden kaupankäyntipäivänä. Sopimus on voimassa kolmen kuukauden määräajan ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimuksen mukaan Pareto antaa Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 1 500 euroa vastaavan osakemäärän.

Pareto sitoutuu antamaan Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä jokaisena kaupankäyntipäivänä vähintään 85 % jatkuvan kaupankäynnin ajasta normaalissa kaupankäyntiolosuhteessa.

Markkinatakauksella pyritään lisäämään osakkeen likviditeettiä sekä pienentämään osakkeen volatiliteettiä ja näin helpottamaan erityisesti yksityissijoittajien kaupankäyntiä. Tämän yhtiötiedotteen päivämääränä kaupankäynti Rush Factoryn osakkeilla on keskeytettynä.





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894





Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29





JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

