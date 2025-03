Vučić welcomes President of Burundi in front of Palace of Serbia

У саопштењу се подсећа на то да је Влада Македоније јуче прогласила ,,кризну ситуацију“ у јужном и северном граничном појасу земље, поводом новог таласа миграната са Блиског истока, који долазе из правца Грчке. Према расположивим информацијама дипломатско-конзуларних представништава Србије у Македонији и Грчкој, ова одлука није утицала на промене саобраћајног режима на главним путним правцима и граничним прелазима, осим што је тренутно приметно појачано присуство војске и полиције. Режим саобраћаја на друмским граничним прелазима са Македонијом уобичајено функционише за ово доба године, а српски туристи су се у мањем броју обраћали нашим дипломатско-конзуларним представништвима за савете и помоћ. Министарство упозорава држављане Србије, који намеравају да путују у Македонију, на мере опреза, посебно да не примају путнике – аутостопере у превозно средство, јер се према Кривичном законику Македоније ово може подвести под извршење кривичног дела ,,кријумчарење миграната", за које је предвиђена вишегодишња затворска казна. За актуелне информације и евентуалну помоћ наши грађани могу да се обрате Амбасади Србије у Скопљу и Генералном конзулату Србије у Солуну. Контакт телефони Амбасаде Србије у Скопље су: +3892/3129-298,+3892/3131-299,+3892/3128-422,+ 3892/3129-305. Генерални конзулат Србије у Солуну заинтересовани могу добити на следеће телефоне: + 302310/244-265, + 302310/244-266, + 302310/244-267, наводи се у саопштењу.

