Tout est prêt pour la Coppa delle Alpi 2025

BRESCIA, Italie, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cinquième édition de la Coppa delle Alpi organisée par 1000 Miglia marque un retour à ses origines : après son intégration en 2024 au projet Grand Alpine Journey, visant à soutenir les communautés de la macro-région alpine, la course revient cette année sur son site classique d’hiver, inaugurant ainsi le Championnat italien des grands événements d’Aci Sport.

Au total, 42 équipes (de 10 pays) s’élanceront du Corso Zanardelli, à Brescia, le jeudi 13 mars à 9 heures, en direction des Alpes. Elles entameront un parcours de près de 900 kilomètres réparti en 3 étapes, avec 82 épreuves de contre-la-montre et 6 épreuves moyennes, certaines d’entre elles étant rendues particulièrement difficiles par les pentes et les virages en épingle des cols alpins. En outre, la Coppa delle Alpi évoque la course de vitesse de 1921 où, pour la première fois, un groupe de pilotes audacieux a parcouru une distance de « 2 300 kilomètres très difficiles », comme le décrivait une affiche de l’époque reflétant l’esprit audacieux, libre et courageux typique de la fougue inimitable de la Flèche Rouge.

Parmi les voitures en compétition, une mention spéciale revient à un joyau de 1927, la Bugatti T 37 A de Matteo Belotti et Ingrid Plebani, vainqueurs de l’édition 2023. Au total, ce sont 4 modèles d’avant-guerre qui rivaliseront au centième de seconde près avec des exemplaires des années 1950, 1960 et 1970 qui ont marqué l’histoire du sport automobile.

Demain après-midi, l’épreuve se déroulera à Brescia avec un prologue 1 contre 1 à élimination directe, valable pour le Trophée Città di Brescia qui se tiendra sur la Piazza Vittoria, site emblématique de l’histoire de la Plus Belle Course du Monde. Jeudi, lors de la première étape, les équipages traverseront la Valcamonica et la Valtellina, où un déjeuner est prévu à Tirano. Après une courte halte à Livigno dans l’après-midi, c’est à Saint-Moritz que le convoi atteindra la ligne d’arrivée du jour. Le vendredi, les équipages se rendront au Val Müstair, au lac de Resia, puis aux portes de l’Autriche. Le déjeuner de course aura lieu à Stams, avant de revenir en Italie par le col du Brenner jusqu’au contrôle horaire de fin d’étape prévu à Brixen. La troisième et dernière étape mènera les équipages jusqu’au Col du Tonale où ils franchiront la ligne d’arrivée. Avant la cérémonie de remise des prix, des épreuves de contre-la-montre sur neige se tiendront également sur le circuit de la Pista Ghiaccio Val di Sole. Elles seront valables pour le Trophée Ponte di Legno.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07c744cc-bb84-4eb3-863b-959827d2c9b3

