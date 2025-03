La collection Fred's de Fatboy est maintenant disponible au Canada pour le printemps/été

MONTRÉAL, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fatboy est ravi d'annoncer que la collection Fred's est maintenant officiellement disponible au Canada, juste à temps pour la saison printemps/été. En stock et prête à être expédiée, cette nouvelle gamme de mobilier d'extérieur allie un design contemporain à une fonctionnalité robuste, parfaite pour un usage résidentiel et commercial.

Collection Fred's : un classique réinventé pour la vie moderne en plein air

Lorsque vous verrez la table Fred's avec ses larges lattes, vous reconnaîtrez instantanément son inspiration : la table de pique-nique classique. Fatboy a réinventé ce design emblématique avec une touche de modernité. À la fois solide et légère, la table Fred's est suffisamment robuste pour que même Fred Pierrafeu puisse y réunir sa famille. Entièrement fabriquée en aluminium résistant aux intempéries, la collection est conçue pour résister aux éléments et offrir des années de plaisir en plein air.

La table Fred et le Bistreau

La table Fred est la pièce maîtresse de la collection. Mesurant 2,20 mètres de long et 1 mètre de large, elle peut accueillir confortablement six à huit personnes. Malgré sa taille, le plateau est constitué de lattes d'aluminium creux, ce qui le rend à la fois solide et léger. Des détails de conception astucieux, tels que les pieds pliables, facilitent le rangement en dehors de la saison, et le matériau résistant aux intempéries garantit une durabilité tout au long de l'année.

Pour les petits espaces, la version ronde de la table Fred's Bistreau est une solution polyvalente et élégante. Cette table de bistro compacte conserve le même design élégant à lattes et est parfaite pour les balcons, les terrasses ou les patios urbains. Ses coussinets de pied réglables assurent la stabilité sur les surfaces inégales, et sa base lestée en fonte offre une robustesse supplémentaire, ce qui la rend idéale pour les environnements extérieurs résidentiels et commerciaux.

Chaises Fred's

Pour compléter l'ensemble, les chaises Fred's offrent une version contemporaine de la chaise à dossier à lattes traditionnelle, fabriquée en aluminium. L'assise, arrondie comme un coussin, offre un confort supplémentaire, tandis que l'ouverture astucieuse en forme de sourire permet à l'eau de pluie de s'écouler rapidement, éliminant ainsi le besoin de l'essuyer constamment. Les deux chaises sont empilables pour un rangement facile. Choisissez la chaise pour un look minimaliste ou celle à accoudoirs pour plus de confort.

Ensembles à dîner et de bistrot d'extérieur pour tous les espaces

La collection Fred's propose une variété d' ensembles à dîner d'extérieur et de bistrots , comprenant des chaises et des tables conçues pour accueillir de deux à huit personnes. Que vous aménagiez un balcon confortable, une terrasse spacieuse ou un patio commercial, Fred's propose des options élégantes et fonctionnelles pour répondre à tous les besoins. Tous les ensembles sont disponibles en ligne, ce qui permet de créer facilement l'expérience de repas en plein air parfaite, que ce soit pour des réunions intimes ou des événements sociaux plus importants.

Parfaits pour les espaces commerciaux et résidentiels

Conçue pour résister aux exigences d'une utilisation quotidienne, la collection Fred's est également un choix idéal pour les environnements commerciaux, notamment les hôtels, les restaurants, les cafés et les espaces publics. Sa construction robuste et son design élégant ajoutent une touche de sophistication à tout décor extérieur tout en offrant la durabilité et la fonctionnalité requises pour les espaces d'accueil.

En stock et prêts à être expédiés au Canada

Fatboy est fier d'offrir la collection Fred's directement aux clients canadiens. Tous les produits sont en stock et disponibles dès maintenant pour une livraison immédiate, ce qui permet d'améliorer facilement les espaces extérieurs juste à temps pour les rassemblements printaniers et estivaux.

À propos de Fatboy

Fondée aux Pays-Bas, Fatboy est une marque de design mondialement reconnue pour ses poufs emblématiques, ses meubles d'extérieur innovants, ses luminaires et ses accessoires de style de vie qui allient design ludique et qualité durable. Toutes les expéditions à destination du Canada sont effectuées depuis notre entrepôt de Montréal, ce qui garantit une livraison rapide et efficace dans tout le pays.

Pour les demandes des médias, les images haute résolution ou les interviews, veuillez contacter :

Fatboy Canada

courriel : hello@fatboycanada.com

site Web : fatboycanada.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/def5b8b5-88f1-4494-8f4c-504bc0c6896d/fr

