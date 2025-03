浩鼎   榮獲「台灣最具潛力 ADC 臨床候選藥物獎」

王慧君2025亞洲ADC大會領獎 並發表專題演講

台灣台北, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今(3/12)在新加坡舉行的「2025亞洲ADC大會」(ADC Asia Congress 2025 )晚會宣布,台灣浩鼎生技(4174.TWO)榮獲「台灣最具潛力 ADC 臨床候選藥物獎 (Most Promising ADC Clinical Candidate in Taiwan)」;這是自去年底,與國際藥廠共同入圍「世界ADC大獎」全球前八強之後,浩鼎開發ADC(抗體藥物複合體)新藥的實力,再度獲得國際專業領域肯定。

該獎項由亞太生技卓越獎(Asia-Pacific Biopharma Excellence Awards, ABEA)主辦,ABEA 旨在表彰亞太地區對ADC從研發設計、生物製程、供應鏈管理到臨床試驗,卓越有成的產品或業者,以期激勵該領域不斷創新,提供患者更好的治療選擇。頒獎典禮於「2025亞洲ADC大會」舉辦期間、 3/12 晚間,在新加坡 Sands Expo & Convention Centre 舉行。

「2025亞洲ADC大會」計有來自各地300 多名產業專家和學者出席,針對 ADC 技術創新與臨床應用進行研討。台灣浩鼎執行長王慧君博士12日中午,受邀主持「從 ADC 臨床試驗到以患者為中心的成果 (Bridging the Gap: From ADC Clinical Trials to Patient-Centric Outcomes)」專家座談會,與國際業界菁英討論:在研發 ADC過程中,如何從患者回饋(patient-reported outcomes, PROs)的成果,來優化臨床試驗設計,並提升專業團隊對患者照護的角色。

緊接著,王慧君下午再度應邀於大會「ADC 藥物開發的挑戰與機會: 法規考量」專題中,就ADC藥物開發相關的全球監管考量 (Challenges and Opportunities of ADC Drug Development: Regulatory Considerations)發表演講,解析當前各國對 ADC 監管的法規標準,及如何克服藥品開發與生產製造過程中的關鍵挑戰。

王慧君指出,不論是獲獎或受邀演講,都表示浩鼎在開發ADC的表現,已獲得國際專業領域的矚目;浩鼎不僅樂於與同業分享、交流開發經驗,也盼望促成更多合作開發的機會。

陳祈宏 Derek Chen

台灣浩鼎公共事務處 資深主任 | Senior Supervisor of Public Affairs

T: +886-2-2655-8799 Ext. 223 derekchen@obipharma.com

115011台北市南港區忠孝東路七段508號6樓 6F., No. 508, Sec 7, Zhongxiao E. R., Nangang Dist., Taipei 115011, Taiwan R.O.C.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.