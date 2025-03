QuestionPro y MarketCulture se asocian para ayudar a las empresas a impulsar una cultura centrada en el cliente y el crecimiento empresarial

MÉRIDA, México, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- QuestionPro , líder global en encuestas en línea y servicios de investigación, y MarketCulture , proveedor líder de herramientas y análisis de compromiso de empleados y clientes, anunciaron hoy una asociación estratégica. Esta colaboración permite a las empresas desarrollar y mantener una cultura centrada en el cliente, un factor clave para la satisfacción, lealtad y crecimiento del negocio.

Esta alianza integra la metodología MRI Benchmark de MarketCulture con la sólida plataforma de compromiso de empleados de QuestionPro. Juntas, ofrecen una solución integral para que las organizaciones recopilen, analicen y actúen sobre la retroalimentación de los empleados, identificando puntos ciegos que afectan el crecimiento y el rendimiento. Este enfoque integrado permite a las empresas aprovechar los insights de los empleados, facilitar la resolución de problemas y, en última instancia, mejorar la satisfacción y lealtad del cliente.

"Esta asociación representa un avance significativo en la alineación del compromiso de los empleados con la satisfacción del cliente, el eslabón perdido más importante”, comentó Vivek Bhaskaran, CEO de QuestionPro. “Junto con MarketCulture, estamos ayudando a las organizaciones a crear un ciclo de retroalimentación positiva que beneficie tanto a los empleados como a los clientes, impulsando un crecimiento sostenible.”

MRI Benchmark de MarketCulture ofrece una solución de evaluación integral y continua para recopilar retroalimentación de los empleados, identificar áreas de mejora y lograr el éxito empresarial con un enfoque en la cultura centrada en el cliente. Validado y utilizado por empresas de todo el mundo, incluidas Toyota, Deutsche Telekom, Telstra, Vodafone, Abbott, Wright Medical Group y Westpac, el MRI Benchmark ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento, el rendimiento y la rentabilidad de los negocios.

Beneficios clave de la solución integrada:

Comparación con los mejores del mundo: Proporciona insights precisos sobre las fortalezas y debilidades de la organización para implementar mejoras estratégicas.

Permite recopilar retroalimentación accionable de los empleados para mejorar las interacciones con los clientes, fomentando una cultura de colaboración entre equipos internos y operaciones de cara al cliente. Mejora de la experiencia del cliente (CX): Empodera a colaboradores comprometidos en la contribución de ideas innovadoras, lo que impacta directamente en la satisfacción del cliente y en un servicio más personalizado y eficiente.

Permite a los líderes tomar decisiones informadas con base en la retroalimentación directa de los empleados, identificando mejoras estratégicas que reducen riesgos y promueven el crecimiento. Ciclo continuo de mejora: Fomenta un entorno basado en la retroalimentación, donde los empleados desempeñan un papel central en el diseño de mejores procesos, productos y servicios para los clientes.



"Hemos demostrado que los empleados son la clave para lograr experiencias excepcionales para los clientes a través de una cultura corporativa fortalecida”, afirmó Sean Crichton-Browne de MarketCulture. “Al integrar sus voces en la estrategia de experiencia del cliente (CX), las empresas pueden lograr un crecimiento sin precedentes y mayores niveles de satisfacción y lealtad.”

Acerca de QuestionPro:

Fundada en 2006, QuestionPro es un proveedor global de encuestas en línea y servicios de investigación que ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos. Su plataforma integral abarca encuestas, investigación e insights, experiencia del cliente (CX) y experiencia del empleado. Además, ofrece herramientas para encuestas rápidas, mapas de experiencia del cliente, evaluaciones 360° para empleados y visualización de datos. QuestionPro trabaja con clientes que van desde pequeñas empresas hasta compañías Fortune 100, proporcionando insights sobre clientes, empleados y el mercado. Con oficinas en EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Japón, Australia, Emiratos Árabes Unidos e India, QuestionPro brinda soporte 24/7. Para más información, visita https://www.questionpro.com/us/.

Acerca de MarketCulture:

MarketCulture es un líder global en ayudar a las organizaciones a desarrollar y fortalecer su enfoque centrado en el cliente mediante una metodología que ha demostrado su eficacia en más de 1,000 empresas en todo el mundo. Sus soluciones avanzadas permiten a los líderes medir y actuar sobre los factores clave de su negocio. Al proporcionar insights accionables, MarketCulture permite a las empresas construir relaciones más sólidas con sus clientes y empleados, impulsando un crecimiento exponencial. Para más información, visita https://marketculture.com .

Contacto de prensa: Jesús Marfil, Marketing Communications Manager @ QuestionPro Latinoamérica. Teléfono: +52 1 999 338 1200.

