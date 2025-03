Theratechnologies présente des données de suppression virologique encourageantes provenant de l’essai PROMISE-US portant sur l’ibalizumab lors de la CROI

Les résultats montrent des niveaux semblables de charge virale indétectable chez les patients qui reçoivent des traitements comprenant de l’ibalizumab que chez les témoins, malgré un degré de gravité initial du VIH supérieur

L’ibalizumab continue de montrer son efficacité et son innocuité à long terme dans le cadre d’un traitement antirétroviral d’association chez les personnes vivant avec le VIH qui ont déjà reçu de nombreux traitements et qui présentent une multirésistance aux médicaments.

MONTRÉAL, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique de stade commercial, a présenté aujourd’hui des données provenant d’une étude observationnelle et prospective en contexte réel démontrant l’efficacité et l’innocuité de l’ibalizumab dans la réduction de l’ARN du VIH à des niveaux indétectables chez les patients ayant reçu de nombreux traitements et qui présentent une multirésistance aux médicaments.

Lors d’une séance d’affiches à la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) de 2025 à San Francisco, en Californie, des chercheurs de l’étude PROMISE-US (Prospective Observational Study of Multidrug-Resistant Patient Outcomes with and without Ibalizumab in a Real-World Setting: United States) ont signalé que les patients traités par des schémas thérapeutiques comprenant de l’ibalizumab ont atteint des niveaux indétectables de charge virale du VIH à des taux semblables à ceux des patients qui ont reçu des traitements ne comprenant pas d’ibalizumab, malgré des caractéristiques indiquant un degré plus avancé du VIH au départ.

« La disponibilité de traitements injectables à longue durée d’action n’a pas éliminé le phénomène de multirésistance aux médicaments, et les personnes vivant avec le VIH ayant reçu de nombreux traitements méritent des traitements antirétroviraux complètement suppressifs qui peuvent les aider à établir et à maintenir une maîtrise virologique » a déclaré l’auteure principale Smitha Gudipati, M.D., spécialiste des maladies infectieuses à Henry Ford Hospital de Detroit, au Michigan. « Nous sommes donc encouragés de voir des réductions aussi impressionnantes de la virémie chez les patients dont le traitement comprend de l’ibalizumab, même si le taux de CD4 est plus faible et la charge virale plus élevée au départ que chez les participants du groupe témoin n’ayant pas reçu d’ibalizumab. »

Theratechnologies avait déjà annoncé le plan d’étude et les caractéristiques initiales des participants à l’étude PROMISE-US (code d’identification sur le site ClinicalTrials.gov : NCT05388474), une étude prospective et rétrospective, observationnelle et multicentrique de phase IV. L’étude a été conçue pour évaluer les facteurs de risque et les prédicteurs de la réponse virologique et immunologique chez les personnes vivant avec le VIH ayant reçu de nombreux traitements et chez des sous-populations particulières. L’étude avait pour principal objectif d’évaluer l’efficacité et la durabilité à long terme de l’ibalizumab, un antirétroviral post-fixation du VIH dirigé contre les CD4, en association avec d’autres traitements antirétroviraux en comparant les résultats cliniques des patients recevant de l’ibalizumab (cohorte 2) à ceux des patients appariés ne recevant pas d’ibalizumab (cohorte 1).

Lors de la CROI, les chercheurs de l’étude PROMISE-US ont présenté une analyse de sous-groupe provisoire sans appariement portant sur 112 participants, dont 70 faisaient partie de la cohorte 1 et 42 de la cohorte 2. Au départ, 27 des participants de la cohorte 1 et 25 de la cohorte 2 étaient virémiques, c’est-à-dire qu’ils présentaient une charge virale supérieure à 50 copies/mL d’ARN (39 % et 57 %, respectivement; p = 0,0279). Les trois quarts (74 %) des participants de la cohorte 1 qui étaient virémiques au départ avaient plus de 200 lymphocytes T CD4/mm3 au départ, comparativement à seulement 44 % des participants de la cohorte 2 qui étaient virémiques au départ (p = 0,0376).

Parmi les personnes qui étaient virémiques au départ, 50 % des participants de la cohorte 1 et 47 % de ceux de la cohorte 2 ont atteint une charge virale indétectable (≤ 50 copies d’ARN/mL) après six mois de traitement (p = 0,873). À 12 mois, la charge virale était indétectable chez 53 % des participants de la cohorte 1 et 42 % de ceux de la cohorte 2 (p = 0,0,524). L’ibalizumab a été bien toléré, aucune réaction à la perfusion n’a été signalée et aucun participant de la cohorte 2 n’a interrompu le traitement en raison d’effets indésirables émergents.

« PROMISE-US est la première étude prospective à faire état de résultats cliniques à long terme chez les patients vivant avec le VIH ayant reçu de nombreux traitements et qui présentent une multirésistance aux médicaments en contexte réel et aux États-Unis en particulier », a commenté Christian Marsolais. Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « Les données présentées aujourd’hui indiquent que l’ibalizumab peut être une composante essentielle des schémas thérapeutiques à l’ère des traitements antirétroviraux modernes. Nous nous réjouissons à la perspective de valider ces résultats provisoires alors que nous continuons de recruter et de surveiller les patients dans le cadre de cette étude en cours. »

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : Theratechnologies inc. est une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés au sujet de l’innocuité et de l’efficacité à long terme de l’ibalizumab, l’effet de l’ibalizumab dans les réductions de la virémie et l’utilisation de l’ibalizumab en tant que composante essentielle des schémas thérapeutiques à l’ère des traitements antirétroviraux modernes. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre d’hypothèses, de risques et d’incertitudes. Certaines de ces hypothèses comprennent, sans toutefois s’y limiter, le fait que les patients recevant l’ibalizumab atteindront des niveaux indétectables de charge virale du VIH. La Société prie les investisseurs actuels et potentiels de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de sa notice annuelle déposée au titre du formulaire 20-F de la société daté du 26 février 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov dans les documents déposés de Theratechnologies pour les risques associés aux activités de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et traduisent les attentes de la Société à cette date.

La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information aux présentes, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois applicables l’exigent.

