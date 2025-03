Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 12.3.2025 klo 13.30

Muutoksia Marimekon johdossa – Paula Ukonaho liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Paula Ukonaho, 37, on nimitetty Marimekon liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 11.6.2025 alkaen. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle.

Filosofian maisteri (kansantaloustiede) Paula Ukonaho aloitti Marimekon palveluksessa elokuussa 2018 ja on työskennellyt useissa johtotehtävissä liiketoiminnan, myynnin ja asiakaspolun kehittämisen parissa. Parhaillaan hän toimii liiketoiminnan kehitysjohtajana (Head of Business Development). Ennen Marimekkoon siirtymistään hän työskenteli globaalin vähittäiskaupan kehityspäällikkönä Fiskars-konsernissa sekä erilaisissa vähittäiskauppaan, asiakaskokemukseen, digitaaliseen liiketoimintaan ja transformaatioon liittyvissä johdon konsultoinnin rooleissa Iso-Britanniassa ja Suomessa Capgeminilla ja BearingPointilla.

”Olen iloinen voidessani toivottaa Paulan tervetulleeksi johtoryhmämme jäseneksi. Paulan loistavat, laaja-alaiset liiketoiminnan kehittämisen ja transformaatioiden johtamisen taidot täydentävät tiimiämme ja tukevat meitä matkallamme Marimekon kasvun skaalaamiseksi”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo.

Ukonaho on parhaillaan vanhempainvapaalla suunnitelmanaan palata töihin syksyllä 2025. Marimekon talousjohtaja Elina Anckar toimii yhtiön liiketoiminnan kehitys- ja transformaatioyksikön väliaikaisena johtajana Paula Ukonahon paluuseen asti Marimekon nykyisen liiketoiminnan kehitysjohtajan Riika Wikbergin jättäessä yhtiön 10.6.2025.



