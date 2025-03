Ondanks de uitdagingen op de bouwmarkt blijft Etex sterk presteren in 2024 terwijl het focust op toekomstige groei

Volledige aankondiging hier beschikbaar : https://etex.team/Jaarresultaten2024

Etex leverde een solide prestatie in lijn met de prognose van het bedrijf , terwijl de bouwmarkt nog steeds te kampen heeft met een drastische daling van de vraag, vooral in Europa.

, terwijl de bouwmarkt nog steeds te kampen heeft met een drastische daling van de vraag, vooral in Europa. De omzet kwam uit op 3,777 miljard EUR , een lichte daling van 0,8% in absolute waarde ten opzichte van 2023. Dit komt neer op een daling op vergelijkbare basis van 2,7%.

, een lichte daling van 0,8% in absolute waarde ten opzichte van 2023. Dit komt neer op een daling op vergelijkbare basis van 2,7%. Ondanks de aanzienlijke daling van de vraag bereikte de REBITDA een absolute waarde van 695 miljoen EUR (-2,4%) dankzij een proactief beheer van de productiecapaciteit en voorraden en kostenbeheersing. Dit komt neer op een daling op vergelijkbare basis van 5,1%.

dankzij een proactief beheer van de productiecapaciteit en voorraden en kostenbeheersing. Dit komt neer op een daling op vergelijkbare basis van 5,1%. De REBITDA-marge bereikte 18,4% , in lijn met 2023 (18,7%).

, in lijn met 2023 (18,7%). De netto recurrente winst (andeel van de Groep) bedroeg 264 miljoen EUR (-2,9%), in de buurt van de resultaten in 2023.

(-2,9%), in de buurt van de resultaten in 2023. Stabiele financiële schuld van 1,109 miljard EUR tegenover 1,039 miljard EUR in 2023, rekening houdend met de overname van de gipsplaten- en vezelcementactiviteiten van BGC in Australië en Nieuw-Zeeland.

tegenover 1,039 miljard EUR in 2023, rekening houdend met de overname van de gipsplaten- en vezelcementactiviteiten van BGC in Australië en Nieuw-Zeeland. Sterke vrije cashflowgeneratie vóór dividenden, overnames en desinvesteringen van 185 miljoen EUR.

vóór dividenden, overnames en desinvesteringen van Duurzaamheid: aanzienlijke vooruitgang op het vlak van decarbonisatie, recyclage, afval en water.

In 2024 bleef Etex zich voorbereiden op verdere groei, onder meer met de ingebruikname van zijn nieuwe gipsplaatfabriek in Bristol, VK, de belangrijkste investering ooit voor het bedrijf.

Brutodividend : voorstel van de raad van bestuur van 1,03 EUR per aandeel, stabiel tegenover vorig jaar.

: voorstel van de raad van bestuur van 1,03 EUR per aandeel, stabiel tegenover vorig jaar. Vooruitzichten voor 2025 : de volatiliteit van de marktvraag zal naar verwachting het grootste deel van het jaar aanhouden. Etex streeft naar stabiele prestaties in al zijn activiteiten, terwijl het investeert in productievestigingen, duurzaamheidsinspanningen opvoert en actief streeft naar strategische kansen.

: de volatiliteit van de marktvraag zal naar verwachting het grootste deel van het jaar aanhouden. Etex streeft naar stabiele prestaties in al zijn activiteiten, terwijl het investeert in productievestigingen, duurzaamheidsinspanningen opvoert en actief streeft naar strategische kansen. Bernard Delvaux, CEO: “We hebben 2024 met succes doorstaan en zijn er sterker uitgekomen voor 2025. De vraag naar kwalitatieve woon- en leefruimtes blijft bijzonder groot – ook om ecologische en sociale redenen – en Etex is uniek gepositioneerd om een belangrijke rol te spelen in het leveren van duurzame en innovatieve bouwoplossingen met onze complementaire producten.”

Meer informatie

Joseph Lemaire | Senior Corporate Communications Manager | Tel +32 15 71 15 71 | joseph.lemaire@etexgroup.com

Etex NV | PassPort Building | Luchthaven Brussel Nationaal | Gebouw 1K | 1930 Zaventem | België

+32 15 71 77 20 | info@etexgroup.com | www.etexgroup.com

