Malgré les défis du marché de la construction, Etex maintient une performance solide pour 2024 tout en préparant sa croissance future

Etex a enregistré une solide performance en ligne avec ses prévisions alors que le marché de la construction souffre toujours d’une baisse drastique de la demande, surtout en Europe.

Le chiffre d'affaires atteint 3,777 milliards EUR, en légère baisse de 0,8 % en valeur absolue par rapport à 2023. À données comparables¹, cela représente une baisse de 2,7 %.

Le REBITDA atteint 695 millions EUR (-2,4 %) en valeur absolue grâce à une gestion proactive des capacités de production et des stocks ainsi qu'à une maîtrise des coûts. Cela représente une baisse de 5,1 % à données comparables.

La marge de REBITDA atteint 18,4 %, en ligne avec 2023 (18,7 %).

Le résultat net récurrent (part du Groupe) 2 s'établit à 264 millions EUR (-2,9 %).

La dette financière est stable à 1,109 milliard EUR contre 1,039 milliard EUR en 2023, en tenant compte de l'acquisition des activités de plaques de plâtre et de fibre-ciment de BGC en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Forte génération de flux de trésorerie disponible avant dividendes, acquisitions et cessions de 185 millions EUR.

Durabilité : progrès significatifs en matière de décarbonisation, de recyclage, de déchets et d'eau.

En 2024, Etex a continué à se préparer à la poursuite de sa croissance, notamment avec la mise en service de sa nouvelle usine de plaques de plâtre de Bristol au Royaume-Uni, la dépense d’investissement la plus importante jamais engagée par la société.

Dividende brut : proposition du Conseil d'administration de 1,03 EUR par action, stable par rapport à l'année précédente.

Perspectives pour 2025 : la volatilité de la demande du marché devrait se maintenir pendant la majeure partie de l'année. Etex vise une performance stable dans toutes ses activités tout en investissant dans des installations de fabrication, en faisant progresser les efforts de développement durable et en recherchant activement des opportunités stratégiques.

Bernard Delvaux, CEO: « Nous avons traversé 2024 avec succès et sommes sortis plus forts pour 2025. La demande de logements de qualité reste extrêmement élevée - y compris pour des raisons environnementales et sociales. Avec notre offre de produits complémentaires, Etex est idéalement positionnée pour jouer un rôle important dans la fourniture de solutions de construction durables et innovantes. »

