Bitget continua a fortalecer iniciativas comunitárias em fevereiro, destaques do relatório de transparência

VICTORIA, Seicheles, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, lançou seu relatório de transparência de fevereiro de 2025, marcando mais um mês histórico de reconhecimento do setor e crescimento do ecossistema. Impulsionadas pela inovação, as decisões estratégicas de negócios e a forte demanda por plataformas confiáveis fizeram com que o ecossistema se expandisse além das expectativas.

No início de fevereiro, a Bitget ficou em 8º lugar na prestigiada lista da Forbes de bolsas de criptomoedas mais confiáveis, reforçando sua dedicação à segurança e transparência. Este reconhecimento é resultado dos contínuos esforços da Bitget para construir uma plataforma resiliente e confiável entre os usuários. Para fortalecer ainda mais a sua presença global, a Bitget obteve a licença de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) na Bulgária, permitindo expandir os seus serviços sob o marco regulatório MiCA da União Europeia.

Celebrando um impressionante 2024, a Bitget distribuiu um total de US$ 70 milhões em bônus para seus funcionários. Esta distribuição recorde de bônus destaca o forte crescimento da Bitget e é um reconhecimento aos esforços da equipe para promover esse crescimento. Com suporte e inovação provenientes da comunidade, a Bitget anunciou o lançamento de uma nova rodada de Bitget Builders, liderada pelo COO da Bitget, Vugar Usi Zade.

Fevereiro também viu o maior hack no setor de criptomoedas, com a Bybit enfrentando uma perda de US$ 1,5 bilhão. Como símbolo de solidariedade, a Bitget estendeu seu apoio transferindo fundos para sustentar os saques. Priorizando medidas de segurança e colaboração, a Bitget permanece firme em seu compromisso de reforçar a confiança no setor de criptomoedas.

A Bitget continua a vivenciar um crescimento impressionante, com mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo. A plataforma ostenta um volume diário de negociações na casa dos US$ 20 bilhões e tem observado um envolvimento significativo tanto nos mercados à vista quanto nos de futuros. Com uma base de usuários crescente, a Bitget prioriza a segurança, com seu Fundo de Proteção mantendo um valor de US$ 600 milhões para permitir que os usuários façam trading com confiança.

Expandindo suas ofertas, a Bitget integrou-se com a Callpay, permitindo que os usuários sul-africanos façam depósitos diretamente em ZAR. A Bitget Wallet apresentou o programa de staking de USDT para os usuários ganharem renda passiva, como também o staking onchain de BGB e integrou a Abstract Mainnet para simplificar o acesso on-chain.

Em uma pesquisa sobre como a profundidade de liquidez das bolsas centralizadas afeta as experiências dos usuários, a Bitget obteve uma classificação elevada em gestão de liquidez. Além disso, a Bitget publicou um relatório sobre suas iniciativas de recrutamento orientadas por IA, com o objetivo de melhorar as práticas de contratação e a qualidade dos candidatos.

A Bitget fez avanços em suas iniciativas de RSC, lançando o primeiro Programa de Graduação Bitget, projetado para recrutar e cultivar a próxima geração de talentos em Web3.

Com seus avanços estratégicos, expansão de conformidade regulatória e foco na inovação orientada pelos usuários, a Bitget continua a contribuir para a aceleração das criptomoedas em todo o mundo. À medida que a empresa avança, sua missão continua sendo fomentar um ecossistema de criptomoedas seguro, transparente e inclusivo para usuários no mundo todo.

Para ler o relatório de transparência completo, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de maneira mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. A Bitget Wallet, anteriormente conhecida como BitKeep, é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional que oferece uma variedade de soluções completa para Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, um mercado de NFTs, um navegador DApp e muito mais.

A Bitget lidera a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a parceira oficial de criptomoedas com a LALIGA, a principal liga de futebol do mundo nos mercados do LESTE e SUDESTE ASIÁTICOS e AMÉRICA LATINA, além de parcerias globais com os atletas turcos de renome, como Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a adotar as criptomoedas.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato através do e-mail: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que puder perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que o investimento principal não seja recuperado. Assessoramento financeiro independente deve sempre ser buscado, e a posição e experiência financeira pessoal devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como assessoramento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto acompanhando este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac8b496d-9e6b-46a1-b423-429d3377b426

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.