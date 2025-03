Bitget stärkt im Februar weiter die Community-Initiativen, Highlights des Transparenzberichts

VICTORIA, Seychellen, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und das Web3-Unternehmen, hat seinen Transparenzbericht für Februar 2025 veröffentlicht und damit einen weiteren wegweisenden Monat markiert, der sich durch branchenweite Anerkennung und Wachstums des gesamten Ökosystems auszeichnet. Angetrieben durch Innovation, strategische Geschäftsentscheidungen und eine hohe Nachfrage nach zuverlässigen Plattformen übertraf die Entwicklung des Ökosystems sämtliche Erwartungen.

Anfang Februar belegte Bitget Platz 8 auf der renommierten Forbes-Liste der Top Trusted Crypto Exchanges und unterstrich damit sein Bestreben nach Sicherheit und Transparenz. Diese Auszeichnung beruht auf den kontinuierlichen Bestrebungen von Bitget, eine stabile und vertrauenswürdige Plattform für die Nutzer aufzubauen. Um seine globale Präsenz weiter zu stärken, erhielt Bitget die Lizenz für Virtual Asset Service Provider (VASP) in Bulgarien. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dienstleistungen im Rahmen des MiCA-Regulierungsrahmens der Europäischen Union zu erweitern.

Zur Feier des denkwürdigen Jahres 2024 schüttete das Unternehmen Boni im Wert von insgesamt 70 Millionen USD an seine Mitarbeiter aus. Diese Rekordbonusausschüttung unterstreicht sein starkes Wachstum und dient als Anerkennung für die Bemühungen des Teams, weiteres Wachstum zu generieren. Mit der Unterstützung und Innovationen durch die Community kündigte Bitget den Start einer neuen Runde von Bitget Builders an, die von Bitget COO Vugar Usi Zade geleitet wird.

Im Februar kam es außerdem zum größten Hack in der Krypto-Industrie, bei dem Bybit einen Verlust von 1,5 Milliarden USD hinnehmen musste. Als Zeichen der Solidarität hat Bitget seine Unterstützung ausgeweitet, indem es Gelder überwies, um Abhebungen zu finanzieren. Indem es höchste Priorität für Sicherheitsmaßnahmen und Zusammenarbeit einräumt, stärkt Bitget das Vertrauen in die Kryptoindustrie auf konsequente Weise.

Die Plattform verzeichnet weiterhin ein beeindruckendes Wachstum mit über 100 Millionen Nutzern weltweit. Sie generiert ein tägliches Handelsvolumen von 20 Mrd. USD und ist sowohl auf den Spot- als auch auf den Futures-Märkten stark vertreten. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Nutzerbasis legt Bitget höchsten Wert auf Sicherheit. Sein Schutzfonds hat einen Wert von 600 Millionen USD, um den Nutzern ein sicheres Trading zu ermöglichen.

Bitget erweiterte sein Angebot durch die Integration mit Callpay, wodurch südafrikanische Nutzer direkt ZAR-Einzahlungen vornehmen können. Bitget Wallet führte das USDT-Staking-Programm ein, mit dem Nutzer ein passives Einkommen erzielen können. Darüber hinaus wurde das BGB-Onchain-Staking eingeführt und das Abstract Mainnet integriert, um den On-Chain-Zugang zu vereinfachen.

In einer Studie über die Auswirkungen der Liquiditätstiefe an einer zentralen Börse auf die Nutzererfahrungen belegte Bitget einen Spitzenplatz im Bereich Liquiditätsmanagement. Das Unternehmen veröffentlichte außerdem einen Bericht über seine KI-gestützten Rekrutierungsinitiativen, deren Ziel darin besteht, sowohl die Einstellungspraktiken als auch die Qualität der Bewerber zu optimieren.

Bitget machte Fortschritte bei seinen CSR-Initiativen und startete das erste Bitget Graduate Program, um die nächste Generation von web3-Talenten zu rekrutieren und zu fördern.

Mit seinen strategischen Fortschritten, der erweiterten Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und einem Fokus auf nutzergesteuerte Innovationen trägt Bitget weiterhin zur Beschleunigung der weltweiten Entwicklung von Kryptowährungen bei. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein sicheres, transparentes und integratives Krypto-Ökosystem für Nutzer in der ganzen Welt zu ermöglichen.

Den vollständigen Transparenzbericht finden Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen.

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac8b496d-9e6b-46a1-b423-429d3377b426

