Transcontinental inc. publie le résultat des votes lié à l’élection des administrateurs lors de l’assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd’hui. Tous les candidats à titre d’administrateur ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou par procuration comme suit :

En faveur Contre Nombre % Nombre % Serge Boulanger 294 212 875 99,94 % 162 236 0,06 % Jacynthe Côté 293 311 901 99,64 % 1 063 210 0,36 % Nelson Gentiletti 290 724 518 98,76 % 3 650 593 1,24 % Isabelle Marcoux 291 236 790 98,93 % 3 138 320 1,07 % Nathalie Marcoux 284 745 164 96,73 % 9 629 947 3,27 % Pierre Marcoux 291 346 599 98,97 % 3 028 512 1,03 % Anna Martini 292 206 225 99,26 % 2 168 886 0,74 % Mario Plourde 278 504 418 94,61 % 15 870 692 5,39 % Jean Raymond 293 183 871 99,60 % 1 191 240 0,40 % Annie Thabet 291 273 165 98,95 % 3 101 946 1,05 %



À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et pour les services au commerce de détail au Canada, de même que le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Fondée en 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 400 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,8 milliards $ pour l'exercice clos le 27 octobre 2024. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :

Médias

Communauté financière

Nathalie St-Jean Yan Lapointe Conseillère principale aux communications d’entreprise Directeur des relations avec les investisseurs et trésorerie TC Transcontinental TC Transcontinental Téléphone : 514 954-3581 Téléphone : 514 954-3574 nathalie.st-jean@tc.tc yan.lapointe@tc.tc

