Dorel annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos en 2024

Le chiffre d’affaires de la division Dorel Produits de puériculture augmente grâce à des gains de parts de marché

La division Dorel Maison accélère son programme de restructuration pour réorienter ses activités

MONTRÉAL, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 décembre 2024.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’est élevé à 326,8 millions de dollars US, soit une baisse de 6,8 % par rapport aux 350,7 millions de dollars US de l'exercice précédent. La perte nette déclarée pour le trimestre s'est élevée à 73,0 millions de dollars US, soit 2,24 dollars US par action diluée, comparativement à 3,8 millions de dollars US, soit 0,12 dollar US par action diluée, il y a un an. La perte nette déclarée pour le trimestre comprend des frais de restructuration totaux de 14,1 millions de dollars US et des réductions d'actifs d'impôts différés de 36,5 millions de dollars US. La perte nette ajustée1 s'est élevée à 59,2 millions de dollars US, soit 1,82 dollar US par action diluée, contre un bénéfice net ajusté1 de 0,2 million de dollars US, soit 0,01 dollar US par action diluée, pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

La perte opérationnelle ajustée1 pour le quatrième trimestre de 2024 a été de 8,9 millions de dollars US, une augmentation par rapport aux 2,9 millions de dollars US de l'année précédente. Une composante importante du manque à gagner est une variation de 7,5 millions de dollars US du bénéfice dans la division Produits de puériculture causée par l'appréciation du dollar américain au cours du dernier trimestre de 2024. La perte opérationnelle ajustée1 de la division Maison a été légèrement plus élevée, ces deux baisses ayant été partiellement compensées par une diminution des charges du siège social.

Le chiffre d’affaires pour l'ensemble de l'année s’est élevé à 1,38 milliard de dollars US, soit une baisse de 0,6 % par rapport aux 1,39 milliard de dollars US de l'année précédente. La perte nette déclarée s'est élevée à 172,0 millions de dollars US, soit 5,28 dollars US par action diluée, contre 62,4 millions de dollars US, soit 1,92 dollar US par action diluée, il y a un an. La perte nette déclarée pour l'ensemble de l'exercice comprend des frais de restructuration totaux de 17,4 millions de dollars US, une perte de valeur du goodwill de 45,3 millions de dollars US et des réductions d'actifs d'impôts différés de 36,5 millions de dollars US. La perte nette ajustée1 pour l'année s'élève à 109,8 millions de dollars US, soit 3,37 dollars US par action diluée, contre 58,4 millions de dollars US, soit 1,79 dollar US par action diluée en 2023.

La perte opérationnelle ajustée1 pour 2024 s'est établie à 28,4 millions de dollars US, ce qui représente une amélioration de 19,3 millions de dollars US par rapport à l'exercice précédent. Cette amélioration est attribuable à une meilleure performance de la division Produits de puériculture et à une réduction des charges du siège social, alors que les pertes opérationnelles ajustées1 de la division Maison sont demeurées constantes par rapport à l'année précédente.

« La division Dorel Produits de puériculture a maintenu sa trajectoire de croissance du chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre au cours du trimestre, réalisant une croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable1 de 2,2 %. Notamment, l'Europe a enregistré une hausse du chiffre d'affaires d'environ 18 % en devises locales. Cependant, l’appréciation du dollar américain par rapport à la plupart des autres grandes devises a eu un impact négatif sur la croissance du chiffre d'affaires et les bénéfices. Malgré ce défi au cours du trimestre, nous avons continué d'investir dans des initiatives de marketing et de vente afin de créer un élan pour 2025. Le chiffre d'affaires de la division Dorel Maison demeure nettement inférieur à celui des années précédentes et, comme nous l'avons déjà annoncé le 30 janvier 2025, nous ajustons de façon proactive notre empreinte opérationnelle afin d'atteindre la rentabilité. Dans l'avenir, la division Dorel Maison se concentrera sur la mise en valeur de ses compétences de base, le renforcement des relations avec les détaillants et la stimulation de la croissance grâce à des produits novateurs à marge élevée, » a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

1 Il s’agit d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Sommaire de l'information financière (non audité)

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2024 2023 Variation $ $ % Produits 326 846 350 679 (6,8) % Perte nette (73 008 ) (3 757 ) n.s. Par action - De base (2,24 ) (0,12 ) n.s. Par action - Diluée (2,24 ) (0,12 ) n.s. (Perte) bénéfice net(te) ajusté(e) (1) (59 171 ) 189 n.s. Par action - Dilué(e) (1) (1,82 ) 0,01 n.s. Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 590 581 32 552 430 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 590 581 32 552 430 n.s. = non significatif (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Sommaire de l'information financière (non audité) Exercices clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2024 2023 Variation $ $ % Produits 1 380 215 1 388 748 (0,6) % Perte nette (171 958 ) (62 350 ) 175,8 % Par action - De base (5,28 ) (1,92 ) 175,0 % Par action - Diluée (5,28 ) (1,92 ) 175,0 % Perte nette ajustée (1) (109 829 ) (58 404 ) 88,1 % Par action - Diluée (1) (3,37 ) (1,79 ) 88,3 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 571 973 32 541 953 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 571 973 32 541 953 (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.





Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité)

2024 2023

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 212 843 212 035 0,4 % Bénéfice brut 54 338 25,5 % 64 356 30,4 % (15,6) % Bénéfice opérationnel 1 616 11 299 (85,7) % Bénéfice brut ajusté (1) 54 803 64 356 (14,8) % Bénéfice opérationnel ajusté (1) 2 360 12 850 (81,6) % (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2024 2023 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 864 065 829 778 4,1 % Bénéfice brut 235 223 27,2 % 219 109 26,4 % 7,4 % Bénéfice opérationnel 15 628 6 411 143,8 % Bénéfice brut ajusté (1) 235 688 219 109 7,6 % Bénéfice opérationnel ajusté (1) 18 297 7 962 129,8 % (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de la division Dorel Produits de puériculture a progressé de 0,4 % par rapport à l'an dernier pour s'établir à 212,8 millions de dollars US. Ajusté pour tenir compte des fluctuations des taux de change, le chiffre d'affaires sur une base comparable1 a progressé de 2,2 %, grâce à la vigueur des ventes en Europe, au Brésil, en Australie et dans les marchés d'exportation. L'Europe a connu une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires provenant des sièges-auto et des poussettes grâce au lancement de nouveaux produits tels que les sièges-auto 360 Pro Family et les poussettes Oxford et Fame. Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 4,1 %, atteignant 864,1 millions de dollars US, contre 829,8 millions de dollars US l'année précédente. L'augmentation du chiffre d'affaires sur une base comparable1 sur l'ensemble de l'année a été supérieure aux résultats déclarés, à savoir 5,3 %.

L'appréciation du dollar américain a affecté les bénéfices, entraînant des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions. Par rapport à l'année précédente, l'impact total sur le trimestre a été une augmentation d'environ 7,5 millions de dollars US du coût des ventes. Cela a entraîné une réduction des marges brutes, la marge brute ajustée1 étant inférieure de 470 points de base à celle du quatrième trimestre de l'année précédente. Les ventes en Amérique du Nord ont été plus faibles après un troisième trimestre très fort qui avait tiré les bénéfices vers le haut, ce qui a entraîné une baisse des bénéfices au cours du trimestre par rapport à l'année précédente. Cette situation et les difficultés persistantes au Chili sont à l'origine de la majeure partie de la baisse restante des bénéfices par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice opérationnel du quatrième trimestre s'est élevé à 1,6 million de dollars US, contre 11,3 millions de dollars US pour la même période de l'année précédente. En excluant les frais de restructuration, le bénéfice opérationnel ajusté1 s'est élevé à 2,4 millions de dollars US, contre 12,9 millions de dollars US au quatrième trimestre de l'année précédente. La baisse du bénéfice opérationnel ajusté1 est principalement due à l'impact négatif des taux de change. Le bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année s'est élevé à 15,6 millions de dollars US, contre 6,4 millions de dollars US en 2023. Le bénéfice opérationnel ajusté1 pour l'année s'est élevé à 18,3 millions de dollars US, contre 8,0 millions de dollars US l'année précédente.

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité)

2024 2023 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 114 003 138 644 (17,8) % Bénéfice brut (8 286 ) (7,3) % 6 481 4,7 % (227,9) % Perte opérationnelle (24 950 ) (12 802 ) 94,9 % Bénéfice brut ajusté(1) 1 838 1,6 % 6 481 4,7 % (71,6) % Perte opérationnelle ajustée (1) (11 658 ) (9 821 ) 18,7 % (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité)

2024 2023

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 516 150 558 970 (7,7) % Bénéfice brut 10 817 2,1 % 24 671 4,4 % (56,2) % Perte opérationnelle (95 330 ) (40 233 ) 136,9 % Bénéfice brut ajusté(1) 21 679 4,2 % 24 671 4,4 % (12,1) % Perte opérationnelle ajustée (1) (35 413 ) (37 252 ) (4,9) % (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 114,0 millions de dollars US, soit une baisse de 24,6 millions de dollars US, ou 17,8 %, par rapport aux 138,6 millions de dollars US de l'exercice précédent. La plupart des catégories de produits ont connu des baisses, bien que les ventes de sièges d'intérieur, de meubles de télévision et de tabourets-escabeaux aient augmenté. Les ventes des magasins ayant pignon sur rue continuent d'être une priorité et, bien qu'en légère baisse par rapport à l'année précédente, ce canal devrait être le moteur de la croissance à l'avenir. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 516,2 millions de dollars US, soit une baisse de 42,8 millions de dollars US, ou 7,7 %, les ventes en ligne étant à l'origine de la majeure partie de cette baisse.

La marge brute ajustée1 pour le quatrième trimestre a diminué de 310 points de base par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des prix promotionnels et de la baisse de l'efficacité des volumes et des niveaux de production à l'usine de prêt-à-assembler (PAA) de la Société. Les changements mis en œuvre pour réduire l'empreinte de l'usine de prêt-à-assembler en 2024 n'ont pas eu d'impact positif sur les marges au cours du trimestre, mais on s'attend à ce qu'ils en aient à l'avenir. Les stocks ont diminué de 79,7 millions de dollars US par rapport à la fin de 2023, la Société ayant réduit les nouveaux achats et réduit les stocks existants conformément aux efforts de réalignement des activités de l'entreprise. La baisse des frais opérationnels, qui ont diminué de 2,8 millions de dollars US, ou 17,2 %, pour atteindre 13,5 millions de dollars US, a partiellement compensé la réduction du bénéfice brut en dollars.

La perte opérationnelle du quatrième trimestre s'est élevée à 25,0 millions de dollars US, contre 12,8 millions de dollars US l'année dernière. Si l'on exclut les frais de restructuration importants du trimestre, la perte opérationnelle ajustée1 pour le trimestre s'est élevée à 11,7 millions de dollars US, contre 9,8 millions de dollars US l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, la perte opérationnelle s'est élevée à 95,3 millions de dollars US, contre 40,2 millions de dollars US l'année précédente. La perte opérationnelle ajustée1 pour l'ensemble de l'année s'est élevée à 35,4 millions de dollars US, contre 37,3 millions de dollars US en 2023.

Tel qu'annoncé précédemment en janvier 2025, la division Dorel Maison a entrepris d'importants efforts de restructuration, y compris une réduction de l'effectif touchant principalement les fonctions de vente et d'administration et l'annonce de la fermeture de l'usine de production à Montréal. Ces mesures ont entraîné des frais de restructuration combinés d'environ 13,3 millions de dollars US au cours du trimestre. La Société a également réalisé des progrès considérables dans la consolidation des opérations dans une seule installation suite à la fermeture de l'usine de fabrication de PAA à Tiffin, dans l'Ohio. Les transferts d'équipement et la modernisation des installations à Cornwall, en Ontario, sont en grande partie terminés, et des améliorations ont été apportées au processus de gestion.

Mise à jour sur le financement

Le 21 février 2025, la Société a annoncé qu'elle avait conclu une transaction de cession-bail pour son usine et son entrepôt à Columbus, dans l'Indiana. Le produit brut de la vente s'est élevé à 30.0 millions de dollars US, dont environ 8.0 millions de dollars US ont été affectés à la réduction de la dette existante, le solde étant destiné à financer les activités courantes de la Société. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Société visant à financer la croissance de sa division Produits de puériculture et le redressement de sa division Maison, tel qu'annoncé le 30 janvier 2025. La Société travaille activement sur d'autres opportunités afin d'améliorer davantage sa situation financière.

Perspectives

« À l'aube de 2025, la division Dorel Produits de puériculture est prête à poursuivre sa croissance et son succès. Malgré les défis posés par les fluctuations des taux de change, nous demeurons engagés à l'égard de notre plan d'affaires axé sur de nouveaux produits novateurs, le développement de nos marques, l'excellence numérique et des relations exceptionnelles avec nos clients. Nous continuerons ainsi à gagner des parts de marché, à déployer des efforts d'expansion et à renforcer notre position concurrentielle. En nous concentrant sur l'amélioration de la rentabilité dans les régions moins performantes, nous avons procédé à des changements dans l’équipe de direction au Chili et nous nous attendons à un meilleur rendement à l'avenir. Nous sommes confiants dans la capacité de la division Produits de puériculture à réaliser une croissance durable et à créer une valeur soutenue pour nos parties prenantes, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« La division Dorel Maison progresse dans ses efforts pour surmonter les défis posés par le contexte de marché actuel pour les entreprises du secteur de l'ameublement. Les efforts de restructuration déployés donnent déjà des résultats. Notre capacité à déplacer la production nationale vers une seule usine de meubles PAA a permis d'améliorer notre efficacité et de réduire les coûts de production. Nous avons réduit notre main-d'œuvre et notre succès dans la réduction des stocks signifie que nous cesserons le bail de location d'un de nos entrepôts à la fin du premier trimestre, le reste de la réduction de notre empreinte étant prévu pour vers la fin de l'année. En outre, nous continuerons à innover et à lancer de nouveaux produits, à prioriser les items à marge supérieure et les marques sous licence à succès à croître avec nos clients détaillants omnicanaux, et à étendre notre présence sur le marché européen. Avec une organisation simplifiée, talentueuse et plus agile, nous sommes confiants dans notre capacité à capitaliser sur les opportunités du marché et nous nous attendons à revenir à la rentabilité d'ici la fin de l'année, » a conclu M. Schwartz.

« En tant que Société ayant une présence importante aux États-Unis, nous ne sommes pas à l'abri de l'impact commercial potentiel des tarifs d'importation dans les différentes juridictions dans lesquelles nous opérons. En raison des inconnues actuelles, il est difficile d'évaluer l'impact potentiel sur notre chaîne d'approvisionnement, le coût des produits, les prix de vente au détail et, ultimement, sur le consommateur. Notre exposition globale à ce risque est moins importante dans la division Produits de puériculture que dans la division Maison, compte tenu de notre usine de fabrication nationale située à Columbus, dans l'Indiana, et de notre présence dans le monde entier. Nous entretenons également de solides relations avec nos fournisseurs étrangers dans les deux divisions et nous croyons que nous sommes bien positionnés par rapport à nos concurrents pour relever avec succès les défis que pourraient poser les tarifs douaniers, » a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel inc. tiendra une conférence téléphonique le mercredi 12 mars 2025 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-844-763-8274. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fr. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-855-669-9658 et en entrant le code 9621162 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h 30, le mercredi 12 mars 2025 jusqu’à 23 h 59 le mercredi 19 mars 2025.

Des états financiers consolidés au 30 décembre 2024 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com/fr, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR+.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,4 milliard de dollars US, compte environ 3 600 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment les énoncés qui portent sur l’incidence de la conjoncture macroéconomique, dont les pressions inflationnistes, l’évolution des dépenses de consommation, les variations des taux de change, l’imposition éventuelle de tarifs et la hausse des taux d’intérêt, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que la Société en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières en général, y compris par suite du contexte actuel d’inflation élevée;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison du contexte macroéconomique;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises étrangères par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées au contexte macroéconomique;

l’éventuelle imposition de tarifs sur les produits importés dans les États-Unis;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

des crises de santé publique, comme la pandémie de COVID-19, susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société, y compris l’actuelle guerre entre la Russie et l’Ukraine et entre l’Israël et le Hamas;

un accès continu aux sources de financement, y compris le respect par la Société de l’ensemble des clauses restrictives de sa facilité de crédit garantie par des actifs et son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts y afférents, tous ces éléments étant susceptibles de subir les effets préjudiciables du contexte macroéconomique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

les modifications des hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres immobilisations incorporelles, ainsi qu’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans l’avenir;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans l’avenir;

l’exposition accrue aux risques liés à la cybersécurité en raison du travail à distance des employés de la Société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et ses produits, actuels et futurs, et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

les éventuels dommages à la réputation de la Société; et

l’incidence des changements climatiques sur la Société.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont analysés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action.

Résultats consolidés Quatrièmes trimestres clos Exercice clos 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2024 2023 $ % 2024 2023 $ % Produits 326 846 350 679 (23 833 ) (6,8) % 1 380 215 1 388 748 (8 533 ) (0,6) % Coût des produits vendus 280 794 279 842 952 0,3 % 1 134 175 1 144 968 (10 793 ) (0,9) % Bénéfice brut 46 052 70 837 (24 785 ) (35,0) % 246 040 243 780 2 260 0,9 % Bénéfice brut ajusté (1) 56 641 70 837 (14 196 ) (20,0) % 257 367 243 780 13 587 5,6 % Frais de vente 30 259 30 258 1 n.s. 126 162 126 096 66 0,1 % Frais généraux et administratifs 29 244 36 645 (7 401 ) (20,2) % 133 478 139 696 (6 218 ) (4,5) % Frais de recherche et de développement 5 727 5 979 (252 ) (4,2) % 23 579 24 536 (957 ) (3,9) % Perte de valeur sur les créances clients 285 837 (552 ) (65,9) % 2 507 1 117 1 390 124,4 % Frais de restructuration 3 533 4 532 (999 ) (22,0) % 6 043 4 532 1 511 33,3 % Perte de valeur du goodwill - - - s.o. 45 302 - 45 302 100,0 % Perte opérationnelle (22 996 ) (7 414 ) 15 582 210,2 % (91 031 ) (52 197 ) 38 834 74,4 % Perte opérationnelle ajustée (1) (8 874 ) (2 882 ) 5 992 207,9 % (28 359 ) (47 665 ) (19 306 ) (40,5) % Frais financiers 9 694 5 963 3 731 62,6 % 38 556 24 726 13 830 55,9 % Perte avant impôts sur le résultat (32 690 ) (13 377 ) 19 313 144,4 % (129 587 ) (76 923 ) 52 664 68,5 % Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 40 318 (9 620 ) 49 938 n.s. 42 371 (14 573 ) 56 944 n.s. Perte nette (73 008 ) (3 757 ) 69 251 n.s. (171 958 ) (62 350 ) 109 608 175,8 % (Perte) bénéfice net(te) ajusté(e) (1) (59 171 ) 189 59 360 n.s. (109 829 ) (58 404 ) 51 425 88,1 % Perte par action - De base (2,24 ) (0,12 ) 2,12 n.s. (5,28 ) (1,92 ) 3,36 175,0 % Perte par action - Diluée (2,24 ) (0,12 ) 2,12 n.s. (5,28 ) (1,92 ) 3,36 175,0 % (Perte) bénéfice par action ajusté(e) - Dilué(e) (1) (1,82 ) 0,01 1,83 n.s. (3,37 ) (1,79 ) 1,58 88,3 % Nombre moyen pondéré d'actions - De base 32 590 581 32 552 430 s.o. s.o. 32 571 973 32 541 953 s.o. s.o. Nombre moyen pondéré d'actions - Dilué 32 590 581 32 552 430 s.o. s.o. 32 571 973 32 541 953 s.o. s.o. Marge brute (2) 14,1 % 20,2 % s.o. (610) pb 17,8 % 17,6 % s.o. 20 pb Marge brute ajustée (1) 17,3 % 20,2 % s.o. (290) pb 18,6 % 17,6 % s.o. 100 pb Frais de vente en pourcentage des produits (3) 9,3 % 8,6 % s.o. 70 pb 9,1 % 9,1 % s.o. - pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits (4) 8,9 % 10,4 % s.o. (150) pb 9,7 % 10,1 % s.o. (40) pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. (2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. (3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. (4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Produits de puériculture Quatrièmes trimestres clos Exercice clos 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2024 2023 $ % 2024 2023 $ % Produits 212 843 212 035 808 0,4 % 864 065 829 778 34 287 4,1 % Coût des produits vendus 158 505 147 679 10 826 7,3 % 628 842 610 669 18 173 3,0 % Bénéfice brut 54 338 64 356 (10 018 ) (15,6) % 235 223 219 109 16 114 7,4 % Bénéfice brut ajusté (1) 54 803 64 356 (9 553 ) (14,8) % 235 688 219 109 16 579 7,6 % Frais de vente 25 173 24 288 885 3,6 % 104 585 101 185 3 400 3,4 % Frais généraux et administratifs 22 289 21 921 368 1,7 % 93 466 89 751 3 715 4,1 % Frais de recherche et de développement 4 655 4 689 (34 ) (0,7) % 18 702 19 345 (643 ) (3,3) % Perte de valeur sur les créances clients 326 608 (282 ) (46,4) % 638 866 (228 ) (26,3) % Frais de restructuration 279 1 551 (1 272 ) (82,0) % 2 204 1 551 653 42,1 % Bénéfice opérationnel 1 616 11 299 (9 683 ) (85,7) % 15 628 6 411 9 217 143,8 % Bénéfice opérationnel ajusté (1) 2 360 12 850 (10 490 ) (81,6) % 18 297 7 962 10 335 129,8 % Marge brute (2) 25,5 % 30,4 % s.o. (490) pb 27,2 % 26,4 % s.o. 80 pb Marge brute ajustée (1) 25,7 % 30,4 % s.o. (470) pb 27,3 % 26,4 % s.o. 90 pb Frais de vente en pourcentage des produits (3) 11,8 % 11,5 % s.o. 30 pb 12,1 % 12,2 % s.o. (10) pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits (4) 10,5 % 10,3 % s.o. 20 pb 10,8 % 10,8 % s.o. - pb s.o. = sans objet pb = point de base (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. (2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. (3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. (4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Maison Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2024 2023 $ % 2024 2023 $ % Produits 114 003 138 644 (24 641 ) (17,8) % 516 150 558 970 (42 820 ) (7,7) % Coût des produits vendus 122 289 132 163 (9 874 ) (7,5) % 505 333 534 299 (28 966 ) (5,4) % Bénéfice brut (8 286 ) 6 481 (14 767 ) (227,9) % 10 817 24 671 (13 854 ) (56,2) % Bénéfice brut ajusté (1) 1 838 6 481 (4 643 ) (71,6) % 21 679 24 671 (2 992 ) (12,1) % Frais de vente 5 086 5 970 (884 ) (14,8) % 21 577 24 911 (3 334 ) (13,4) % Frais généraux et administratifs 7 379 8 813 (1 434 ) (16,3) % 28 769 31 570 (2 801 ) (8,9) % Frais de recherche et de développement 1 072 1 290 (218 ) (16,9) % 4 877 5 191 (314 ) (6,0) % (Reprise de perte de valeur) perte de valeur sur les créances clients (41 ) 229 (270 ) n.s. 1 869 251 1 618 n.s. Frais de restructuration 3 168 2 981 187 6,3 % 3 753 2 981 772 25,9 % Perte de valeur du goodwill - - - s.o. 45 302 - 45 302 100,0 % Perte opérationnelle (24 950 ) (12 802 ) 12 148 94,9 % (95 330 ) (40 233 ) 55 097 136,9 % Perte opérationnelle ajustée (1) (11 658 ) (9 821 ) 1 837 18,7 % (35 413 ) (37 252 ) (1 839 ) (4,9) % Marge brute (2) (7,3) % 4,7 % s.o. (1 200) pb 2,1 % 4,4 % s.o. (230) pb Marge brute ajustée (1) 1,6 % 4,7 % s.o. (310) pb 4,2 % 4,4 % s.o. (20) pb Frais de vente en pourcentage des produits (3) 4,5 % 4,3 % s.o. 20 pb 4,2 % 4,5 % s.o. (30) pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits (4) 6,5 % 6,4 % s.o. 10 pb 5,6 % 5,6 % s.o. - pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. (2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. (3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. (4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.

Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué de presse certains ratios et mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Dorel considère que les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse fournissent des informations additionnelles aux investisseurs leur permettant d’analyser ses résultats et de mesurer sa performance financière en excluant la variation liée à certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont également utilisées par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Ajustements aux ratios et aux mesures non conformes aux PCGR

Tel que mentionné ci-dessus, certains de nos ratios et mesures financières non conformes aux PCGR excluent la variation liée à certains ajustements qui affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Les ajustements qui ont un impact sur plus d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Frais de restructuration

Les frais de restructuration comprennent les frais directement liés aux activités significatives de sortie, incluant la vente d’usines de fabrication, la fermeture d’activités, la réorganisation, l’optimisation, la transformation et la consolidation afin d’améliorer la position compétitive de la Société sur le marché et de réduire les coûts et ainsi amener des gains en efficacité, ainsi que les frais d’acquisition en lien avec l’acquisition de compagnies. Les frais de restructuration sont inclus comme un ajustement dans le calcul du bénéfice brut ajusté, de la marge brute ajustée, du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). Les frais de restructuration ont été respectivement de 14,1 millions de dollars US et de 17,4 millions de dollars US pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 30 décembre 2024 (4,5 millions de dollars US et 4,5 millions de dollars US en 2023). Veuillez consulter la section « Perte de valeur du goodwill et frais de restructuration » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Perte de valeur du goodwill

La perte de valeur du goodwill est incluse comme un ajustement dans le calcul du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). La perte de valeur du goodwill a été respectivement de néant et de 45,3 millions de dollars US pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 30 décembre 2024 (aucun en 2023). Veuillez consulter la section « Perte de valeur du goodwill et frais de restructuration » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté correspond au bénéfice brut excluant l’impact des frais de restructuration. La marge brute ajustée est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Dorel utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut cet élément puisqu’il nuit à la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qu’il pourrait potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration. Le fait d’exclure cet élément ne signifie pas qu’il est nécessairement non récurrent. Ces ratios et mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. 2024 2023 2024 2023 Bénéfice brut 46 052 70 837 246 040 243 780 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 10 589 - 11 327 - Bénéfice brut ajusté 56 641 70 837 257 367 243 780 Marge brute ajustée (1) 17,3 % 20,2 % 18,6 % 17,6 % (1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Produits de puériculture 2024 2023 2024 2023 Bénéfice brut 54 338 64 356 235 223 219 109 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 465 - 465 - Bénéfice brut ajusté 54 803 64 356 235 688 219 109 Marge brute ajustée (1) 25,7 % 30,4 % 27,3 % 26,4 % (1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Maison 2024 2023 2024 2023 Bénéfice brut (8 286 ) 6 481 10 817 24 671 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 10 124 - 10 862 - Bénéfice brut ajusté 1 838 6 481 21 679 24 671 Marge brute ajustée (1) 1,6 % 4,7 % 4,2 % 4,4 % (1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits.

Bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e)

Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) opérationnel(le) excluant l’impact des frais de restructuration. Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) exclut également la perte de valeur du goodwill. La direction utilise le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. 2024 2023 2024 2023 Perte opérationnelle (22 996 ) (7 414 ) (91 031 ) (52 197 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 14 122 4 532 17 370 4 532 Perte de valeur du goodwill - - 45 302 - Perte opérationnelle ajustée (8 874 ) (2 882 ) (28 359 ) (47 665 ) Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Produits de puériculture 2024 2023 2024 2023 Bénéfice opérationnel 1 616 11 299 15 628 6 411 Ajusté pour : Frais de restructuration 744 1 551 2 669 1 551 Bénéfice opérationnel ajusté 2 360 12 850 18 297 7 962 Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Maison 2024 2023 2024 2023 Perte opérationnelle (24 950 ) (12 802 ) (95 330 ) (40 233 ) Ajustée pour : Frais de restructuration 13 292 2 981 14 615 2 981 Perte de valeur du goodwill - - 45 302 - Perte opérationnelle ajustée (11 658 ) (9 821 ) (35 413 ) (37 252 )

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e)

Le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) net(te) excluant l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill, ainsi que la charge (recouvrement) d’impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus. Le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions diluées. La direction utilise le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer la performance des activités de la Société d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. 2024 2023 2024 2023 Perte nette (73 008 ) (3 757 ) (171 958 ) (62 350 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 14 122 4 532 17 370 4 532 Perte de valeur du goodwill - - 45 302 - Recouvrement d'impôts lié aux ajustements ci-dessus (285 ) (586 ) (543 ) (586 ) (Perte) bénéfice net(te) ajusté(e) (59 171 ) 189 (109 829 ) (58 404 ) Perte par action - De base (2,24 ) (0,12 ) (5,28 ) (1,92 ) Perte par action - Diluée (2,24 ) (0,12 ) (5,28 ) (1,92 ) (Perte) bénéfice par action ajusté(e) - Dilué(e) (1) (1,82 ) 0,01 (3,37 ) (1,79 ) (1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d'actions diluées.

Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés

L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des variations des taux de change, l’incidence des entreprises acquises pour le premier exercice d’exploitation, et l’incidence de la vente de divisions. La direction utilise l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité de ses résultats financiers et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2024

2023 2024 2023 2024 2023 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 326 846 350 679 212 843 212 035 114 003 138 644 Produits de la période comparative (350 679 ) (340 261 ) (212 035 ) (188 923 ) (138 644 ) (151 338 ) (Diminution) augmentation des produits (23 833 ) (6,8 ) 10 418 3,1 808 0,4 23 112 12,2 (24 641 ) (17,8 ) (12 694 ) (8,4 ) Incidence des fluctuations des taux de change 4 031 1,2 (5 843 ) (1,8 ) 3 952 1,8 (5 472 ) (2,9 ) 79 0,1 (371 ) (0,2 ) (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable (1) (19 802 ) (5,6 ) 4 575 1,3 4 760 2,2 17 640 9,3 (24 562 ) (17,7 ) (13 065 ) (8,6 ) (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter

la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Exercices clos les 30 décembre Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2024 2023 2024 2023 2024

2023 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 1 380 215 1 388 748 864 065 829 778 516 150 558 970 Produits de la période comparative (1 388 748 ) (1 570 274 ) (829 778 ) (810 191 ) (558 970 ) (760 083 ) (Diminution) augmentation des produits (8 533 ) (0,6 ) (181 526 ) (11,6 ) 34 287 4,1 19 587 2,4 (42 820 ) (7,7 ) (201 113 ) (26,5 ) Incidence des fluctuations des taux de change 9 568 0,7 (9 905 ) (0,6 ) 9 573 1,2 (9 899 ) (1,2 ) (5 ) - (6 ) - Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable (1)

1 035 0,1 (191 431 ) (12,2 ) 43 860 5,3 9 688 1,2 (42 825 ) (7,7 ) (201 119 ) (26,5 ) (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit

par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

