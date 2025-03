Le Syndicat des Métallos promet de riposter face à la guerre commerciale de Trump qui vise maintenant les emplois dans l'acier et l'aluminium

TORONTO, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos dénonce la dernière escalade de la guerre commerciale insensée de Donald Trump, alors que le gouvernement américain annonce l’imposition de tarifs dévastateurs de 50 % sur les importations américaines d'acier et d'aluminium en provenance du Canada. Ces mesures, qui prennent effet après minuit cette nuit, menacent l’existence des industries de l’acier et de l’aluminium et, avec elles, des milliers d'emplois canadiens, perturbent des chaînes d'approvisionnement vitales et mettent davantage en danger l'industrie manufacturière nord-américaine.

« Ces tarifs ne sont rien de moins qu'un tueur potentiel d’industries, a déclaré Marty Warren, directeur national des Métallos pour le Canada. C'est une attaque économique contre les travailleuses et les travailleurs et contre notre souveraineté économique. La mascarade protectionniste de Trump n'a rien à voir avec une volonté d'aider les travailleurs américains, mais plutôt de les utiliser comme des pions politiques, en mettant en péril les emplois des deux côtés de la frontière. Les travailleuses et travailleurs canadiens de l'acier et de l'aluminium ne se laisseront pas intimider. Nous sommes prêts à nous battre et nous le ferons. »

Les nouvelles mesures, qui s'étendent aux produits dérivés contenant de l'acier et de l'aluminium non américains, viendraient s'ajouter aux tarifs qui ont, la semaine dernière, été temporairement suspendus jusqu'au 2 avril. Ces tarifs combinés s'élèveront à un taux ridicule de 75 % sur l'acier et de 60 % sur l'aluminium, créant un véritable étranglement économique qui pourrait dévaster des communautés entières qui dépendent de ces industries.

« Il s'agit d'une sérieuse escalade dans une guerre commerciale inutile avec un allié de confiance et les emplois et les communautés des deux côtés de la frontière sont en jeu, a déclaré David McCall, Président international du Syndicat des Métallos. Les membres des Métallos dans toute l'Amérique du Nord travaillent ensemble. Nous nous battons également ensemble. Et lorsqu'il s'agit de riposter à une politique commerciale irréfléchie qui nous nuit à tous, c'est ensemble que nous gagnerons ».

Les Métallos exhortent le gouvernement fédéral à prendre des mesures immédiates et énergiques en réponse à cette situation.

« Notre gouvernement doit riposter avec la même force, a poursuivi M. Warren. Les travailleuses et les travailleurs sont l'épine dorsale de ces industries et notre première priorité doit être de veiller à ce qu'ils bénéficient du soutien dont ils ont besoin. Cela signifie de véritables protections : des subventions salariales et une assurance-emploi renforcée. Le Canada doit également donner la priorité aux approvisionnements domestiques et investir dans l'avenir de nos industries de l'acier et de l'aluminium. Assez de demi-mesures. Assez d'attente. Les travailleuses et les travailleurs méritent une vraie protection et ils en ont besoin maintenant. »

Les Métallos demandent également au gouvernement fédéral d'étendre et d'appliquer les tarifs de rétorsion sur les importations américaines, en ciblant les industries clés et les secteurs politiquement sensibles et de mettre en œuvre une solide stratégie d'approvisionnement domestique, pour tous les projets d'infrastructure publique, afin de garantir que l'argent des contribuables soutienne les emplois locaux. Le Canada doit également tirer parti des secteurs essentiels des minéraux critiques et de l'énergie pour riposter contre l'agression commerciale des États-Unis. En tant que mesure d'urgence et comme moyen de renforcer la résilience économique à long terme, le gouvernement fédéral devrait également envisager la mise en œuvre d'un programme de stocks tampons et de réserves stratégiques.

Le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux insiste sur l’importance de parler d’une seule voix dans la riposte aux tarifs américains. « Nos économies sont attaquées. L’attaque est frontale, brutale et irrationnelle. La riposte doit être coordonnée et cohérente. C’est de nos emplois et de l’économie de nos régions dont il est question. On voit aujourd’hui au Québec l’impact de la réplique décidée en Ontario. Le fédéral a des leviers, les provinces en ont d’autres. Plus que jamais, nous demandons aux différents paliers de gouvernement et aux différents partis de faire front commun devant les attaques économiques injustes de l’administration Trump », souligne le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

« Il ne s'agit pas seulement d'acier et d'aluminium - il s'agit de protéger l'économie, les travailleuses et les travailleurs ainsi que la souveraineté du Canada, a souligné Mme Warren. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que Trump utilise nos emplois comme monnaie d'échange dans ses jeux politiques. Les Métallos riposteront dans les usines, dans les couloirs du gouvernement et dans les rues si nécessaire. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Clairandrée Cauchy, Service des communications des Métallos, 514 774-4001, ccauchy@metallos.ca

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca

