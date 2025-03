Une coalition pour le logement dévoile son plan pour protéger la population contre la crise du logement pendant la guerre commerciale

OTTAWA, Ontario, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à la guerre commerciale menée par le gouvernement américain, une coalition de grands organismes canadiens d’aide au logement s’est formée pour proposer un plan stratégique afin de protéger et de renforcer l’industrie de l’habitation, de manière à protéger la population canadienne.

La guerre commerciale nuira directement au marché canadien du logement, alors que des millions de personnes au pays ont de la difficulté à trouver un chez-soi sûr et abordable. La situation met à l’épreuve l’économie canadienne et le marché du travail, en plus d’aggraver les problèmes comme l’inaccessibilité et la précarité du logement et l’itinérance.

L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI), L’Association canadienne de l’immobilier (ACI), Habitat pour l’humanité Canada et l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) se sont mises en action pour répondre à ces problèmes.

Un toit au Canada – un plan souverain pour protéger les Canadien·nes et bâtir un système de logement résilient identifie 10 actions phares destinées à répondre aux difficultés actuelles :

Créer sans délai un filet de sécurité en matière de logement pour protéger les Canadien·nes. Protéger les locataires contre le risque de se retrouver en situation d’itinérance. Doubler la proportion de logements communautaires. Garantir l’accès des communautés aux terrains et aux infrastructures nécessaires pour bâtir de nouveaux logements. Créer des chaînes d’approvisionnement en matériaux de construction qui soient résilientes. Développer un programme de compétences en construction de logements au Canada. Réformer la fiscalité pour faciliter la construction de logements. Alléger la réglementation concernant les autorisations. Accélérer l’innovation pour construire des logements plus rapides, moins chers et de meilleure qualité. Accroître rapidement le nombre de logements pour les Autochtones en zones urbaines, rurales et Nordiques.

« Devant la crise du logement, la hausse des pressions économiques et la menace de l’augmentation de l’itinérance, il faut nous unir en tant que secteur afin de proposer et de mettre en œuvre les solutions nécessaires pour aider les Canadiennes et Canadiens, a insisté Tim Richter, président-directeur général de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance. Ce plan est plus qu’une simple réponse; c’est un engagement pour la création d’un système de logement fiable qui profite à tout le monde. »

La coalition est prête à collaborer avec les parties prenantes et les autorités gouvernementales pour mettre en œuvre ce plan qui assurera la prise de mesures rapides et générales afin de protéger les gens ainsi que nos systèmes de logement.

Autres citations :

« Depuis que les États-Unis ont déclaré cette guerre commerciale ciblée, l’incertitude plane sur le marché de l’immobilier canadien, ce qui entraîne une baisse de confiance en notre économie, ainsi que la possibilité de pertes d’emplois et d’une hausse des coûts des dépenses courantes. Pour des milliers de Canadiens et de Canadiennes, l’achat d’un logement est soudain un rêve hors de portée. Il faut améliorer le système de logement pour leur venir en aide. »

Janice Myers, chef de la direction de L’Association canadienne de l’immobilier (ACI)



« Les tarifs douaniers vont drastiquement perturber l’économie et les chaînes d’approvisionnement nécessaires pour la construction de logements abordables, ce qui impose un fardeau supplémentaire aux familles qui ont déjà des problèmes de précarité de logement. Les membres d’Habitat pour l’humanité Canada sont d’avis que chaque personne mérite de vivre dans un endroit sûr et convenable. Nous devons collaborer afin de résister aux effets de ces tarifs et de continuer à faciliter l’accès à la propriété de notre population. »

Pedro Barata, président-directeur général d’Habitat pour l’humanité Canada



« Chaque investissement résidentiel contribue à renforcer l’économie et à réduire et prévenir l’itinérance. Le Canada est confronté à des difficultés qui touchent la sécurité financière de millions de personnes. Les investissements stratégiques dans le logement communautaire permettent d’accéder à des logements à prix abordable, de relancer l’économie, de créer des emplois et de soutenir les entreprises locales. »

Shaun Simms, présidente élue de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine



En savoir plus: plansouverainpourlelogement.ca

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Annette Goerner, directrice principale des relations publiques

spark*advocacy

annette@sparkadvocacy.ca

613-818-6941

