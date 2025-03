Backblaze sélectionne Cologix pour étendre sa gamme de solutions de stockage en nuage haute performance

La collaboration accélère la livraison de stockage en nuage qui est conforme aux exigences de souveraineté des données au Canada

DENVER et San MATEO, Californie, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui que Backblaze , une société de stockage en nuage cotée en bourse, a déployé ses services au centre de données de périphérie numérique TOR3 de Cologix à Toronto. Ce déploiement comprend une installation à haute capacité avec une puissance dédiée et une connexion directe par fibre optique au centre de données de périphérie numérique TOR1 de Cologix, le plus grand hôtel pour transporteurs au Canada, offrant un accès rapide à plusieurs fournisseurs de réseau et à TorIX.

L'expansion de Backblaze à TOR3 marque une étape importante pour garantir la conformité de la souveraineté des données pour les entreprises qui opèrent au Canada. Cette collaboration permet à Backblaze d'offrir des solutions de stockage en nuage qui répondent à des réglementations locales strictes, permettant aux entreprises de stocker et de traiter les données à l’intérieur des frontières canadiennes.

« Le partenariat avec Cologix nous permet de répondre directement au besoin croissant de stockage de données sur place au Canada », a déclaré Chris Opat, vice-président principal, opérations infonuagiques de Backblaze. « L'infrastructure robuste et la connectivité de TOR3, combinées à nos solutions de stockage rentables, permettent aux entreprises internationales de maintenir la souveraineté des données sans compromettre la performance ou l'accessibilité financière.



Cette décision s’inscrit dans le contexte d’une expansion rapide du marché canadien des services en nuage, qui est motivé par des secteurs tels que les soins de santé, la finance et le gouvernement qui ont souvent besoin de données pour rester à l'intérieur des frontières nationales. La présence de Backblaze à TOR3 démontre son engagement à soutenir les entreprises dans leurs efforts de transformation numérique tout en garantissant le respect des exigences canadiennes en matière de souveraineté des données.



« L'ajout de Backblaze à notre installation TOR3 renforce davantage notre position d'acteur clé de la transformation numérique au Canada », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général, Cologix Canada. « Cette collaboration souligne notre engagement à fournir une infrastructure numérique de pointe qui répond non seulement à la demande croissante de stockage en nuage haute performance, mais répond également aux exigences critiques de souveraineté des données.



Stratégiquement située au centre-ville de Toronto, TOR3 est une installation de niveau Tier III, de 20 000 pieds carrés, avec deux mégawatts de puissance. TOR3 est un hub de colocation et d'interconnexion hautement sécurisé et efficace qui présente des conceptions de refroidissement à la pointe de l'industrie, une sécurité robuste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un accès biométrique à double authentification, et la conformité avec SOC 1, SOC 2, HIPAA et PCI-DSS ainsi que la certification ISO 27001 par Schellman. Il fournit également une connectivité diversifiée et à haute capacité à plus de 160 fournisseurs de réseaux et à plus de 50 fournisseurs de services en nuage.

Au cours de la dernière décennie, Cologix a considérablement étendu ses opérations au Canada, étendant son leadership sur le marché des centres de données au pays. L’entreprise exploite désormais un portefeuille de 22 centres de données situés à Montréal, Toronto et Vancouver, offrant 1 057 000 pieds carrés d’espace et 94 MW de puissance. Cologix dispose d'un solide écosystème d'interconnexion canadien composé de 350 réseaux, de plus de 200 fournisseurs de services en nuage, de 15 passerelles d'accès au nuage public et de trois échanges Internet. Actuellement, Cologix est le principal fournisseur de passerelles d'accès au nuage public au Canada, notamment Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Interconnect, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et Oracle FastConnect.

À propos de Cologix Inc.

Cologix alimente l'infrastructure numérique avec plus de 40 centres de données hyperscale edge et hubs d'interconnexion, sur 12 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services en nuage, aux transporteurs et aux entreprises. Avec des installations à la pointe de l'industrie et prêtes pour l'IA, Cologix propose des options de centre de données évolutives, modulables et durables pour aider ses clients à accélérer leurs activités en périphérie numérique. Cologix fournit des connexions physiques et virtuelles étendues, y compris Access Marketplace, où les clients bénéficient d'un provisionnement rapide, fiable et en libre-service pour la connectivité sur demande. Pour obtenir plus de renseignements, visitez Cologix ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de Backblaze

Backblaze est l’innovateur du stockage en nuage offrant une alternative moderne aux fournisseurs de services en nuage traditionnels. Nous fournissons un stockage d'objets en nuage sécurisé et haute performance que les clients utilisent pour développer des applications, gérer les médias, sécuriser les sauvegardes, créer des flux de travail d'IA, se protéger contre les rançongiciels, etc. Backblaze aide les entreprises à se libérer des jardins clos dans lesquels les fournisseurs traditionnels enferment les clients, leur permettant d'utiliser leurs données dans des flux de travail en nuage ouverts avec les fournisseurs qu'ils préfèrent, à une fraction du coût. Basée à San Mateo, en Californie, Backblaze (NASDAQ: BLZE) a été fondée en 2007 et sert plus de 500 000 clients dans 175 pays à travers le monde. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.backblaze.com.



Contact Média pour Cologix :

Shifali Erasmus, Crackle PR

Cologix@cracklepr.com

Contact Média pour Backblaze:

Yev Pusin, responsable des communications, Backblaze

presse@backblaze.com

