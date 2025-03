OCTO a été sélectionné par ABAX Group comme nouveau partenaire de notation des risques pour l’assurance UBI

LARVIK, Norvège, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après un processus d’appel d’offres de six mois ,ABAX Group AS a annoncé ce jour que sa division d’assurance, « Fair », avait sélectionné OCTO Telematics, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’IA et de notation des risques, afin de soutenir son portefeuille en pleine croissance de clients de l’assurance basée sur l’utilisation (UBI).

Ce partenariat stratégique améliore son produit d’assurance grâce à des analyses optimisées par l’IA qui permettent d’obtenir des évaluations des risques plus précises, une tarification optimisée et une expérience client améliorée.

« L’IA et l’UBI sont en train de remodeler le secteur de l’assurance, et notre sélection d’Octo nous permet de proposer une solution plus fiable et de haute qualité. Cette mise à niveau renforce notre engagement visant à fournir à nos clients des services fiables et axés sur les données », a déclaré Emma Dyga, PDG d’ABAX Group.

Au cours du processus d’appel d’offres, ABAX a soigneusement examiné plusieurs fournisseurs et comparé les résultats aux sinistres réels. Avec Octo, ABAX dispose d’une solution fiable et à long terme avec des résultats précis et une forte corrélation avec les sinistres réels. « En intégrant la solution de notation des risques basée sur l’IA d’Octo, qui est une solution plus avancée et mieux adaptée, nous offrons une précision, une efficacité, et une valeur améliorées à Fair et aux assurés », ajoute Jørgen Johansson Skalleberg, PDG de Fair.

« L’engagement d’ABAX en matière d’innovation et d’informations basées sur les données s’aligne parfaitement avec les capacités d’Octo basées sur l’IA à offrir un écosystème de mobilité intelligente entièrement numérique, qui améliore la sécurité des conducteurs et leur qualité de vie. Ensemble, nous reconstruisons un écosystème d’assurance transparent, innovant et équitable. Cet accord s’inscrit pleinement dans la stratégie d’IA d’Octo , totalement indépendante des appareils, et étend désormais notre présence internationale aux pays nordiques », a déclaré Corrado Sciolla, PDG du groupe Octo.

Grâce à cette évolution, ABAX et Fair continuent de montrer la voie en apportant de nouvelles technologies aux secteurs de la télématique et de l’assurance, en fournissant aux assureurs des données plus intelligentes et en proposant aux clients des solutions d’assurance personnalisées, équitables et adaptatives.

À propos d’ ABAX

ABAX est une plateforme IdO de télématique européenne de premier plan qui propose des solutions de mobilité connectée pour le suivi des véhicules, le suivi des outils et le contrôle des équipements. Notre mission consiste à fournir des informations sur les données de mobilité qui aident les clients à optimiser les opérations sur le terrain, à se conformer aux réglementations et à réaliser des économies importantes. Avec plus de 500 000 actifs suivis et 40 000 clients, ABAX propose des solutions fiables et performantes aux entreprises qui dépendent de la main-d’œuvre sur le terrain, de la logistique et de l’équipement lourd. Notre plateforme avancée transforme les besoins des clients en informations exploitables et en rapports automatisés, ce qui favorise l’efficacité et l’excellence opérationnelle.

À propos d’OCTO

Depuis plus de 20 ans, nous développons des solutions intégrées qui nous permettent d’aider nos clients à saisir les opportunités offertes par la mobilité intelligente et la transformation numérique. Grâce à une approche innovante basée sur l’intelligence artificielle, nous avons élaboré des algorithmes avancés pour la détection des accidents, l’analyse du comportement des conducteurs, la gestion des sinistres et l’optimisation de la consommation. Ces solutions nous permettent de répondre aux besoins de marchés clés tels que l’assurance et la mobilité, en mettant l’accent sur la modularité et la personnalisation.

Notre plateforme d’analyse de données évolutive et modulaire fournit des solutions pour les marchés de l’Insurtech et de la mobilité en aidant nos entreprises partenaires à faire évoluer leurs méthodes de gestion et de développement de leur activité.

De plus, notre proposition de marché clairement définie guide notre stratégie ESG, favorisant ainsi le développement de solutions de plus en plus orientées vers la transition énergétique et l’urbanisme basé sur les données.

OCTO dessert actuellement plus de 6 millions d’utilisateurs connectés et détient la plus grande base de données télématique au monde, avec 610 milliards de kilomètres de données de conduite et plus de 525 000 sinistres certifiés.

octotelematics.com

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Sofia Toll, directrice marketing chez ABAX

E-mail : sofia.toll@abax.com

Téléphone : +46 70 726 04 59

Adriana Zambon, Relations avec les médias chez OCTO Telematics

E-mail : press@octotelematics.com

Téléphone : +39 339.3995640

Ces informations sont des informations privilégiées conformément au règlement de l’UE sur les abus de marchés (le règlement « MAR ») et sont soumises aux exigences en matière de divulgation conformément à l’article 17 du règlement MAR et à l’article 5-12 de la loi norvégienne sur la négociation de valeurs mobilières. Ces informations ont été publiées par Sofia Toll, directrice marketing d'ABAX à 8 h 00 CET le 19 février.

