CCC et ADG remportent un contrat de 82 millions de dollars avec l’armée américaine pour des couvre-chaussures spécialisés

OTTAWA, Ontario, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat à quantité et durée indéterminées du ministère américain de la Défense (DoD) pour des couvre-chaussures fabriqués par Airboss Defense Group (ADG). Ces couvre-chaussures spécialisés offrent une protection contre les menaces chimiques et biologiques. ADG fournira des couvre-chaussures à la Defense Logistics Agency Troop Support, l'agence chargée de veiller à ce que les forces armées américaines aient accès aux fournitures et équipements essentiels.

ADG est l'un des principaux fournisseurs de la base industrielle de défense intégrée du Canada et des États-Unis. Elle est spécialisée dans les équipements de protection et les technologies d'intervention conçus pour protéger les forces militaires, les premiers intervenants et les travailleurs industriels. La division canadienne d'ADG est réputée pour son expertise dans des produits tels que les équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). À ce jour, la CCC et ADG ont travaillé ensemble sur des contrats avec l'armée américaine d'une valeur de plus de 400 millions de dollars.

La CCC est l'autorité contractante désignée par le DoD des É.-U. pour les achats au Canada de plus de 250 000 $ US. Grâce au service gratuit de Maître d'œuvre DoD des É.-U., la CCC permet à des entreprises canadiennes comme Airboss Defence Group (ADG) de fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada.

À propos de la Defense Logistics Agency Troop Support (DLA Troop Support)

Basé à Philadelphie, le DLA Troop Support fournit chaque année plus de 20 milliards de dollars de soutien logistique aux forces armées américaines. Il gère quatre chaînes d'approvisionnement vitales, livrant de la nourriture et du matériel d'alimentation, des vêtements et des textiles, des matériaux de construction allant des ampoules électriques aux bulldozers, et des fournitures médicales, y compris des produits pharmaceutiques.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

