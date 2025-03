Eviden et Supermicro s’allient pour renforcer les capacités d’IA des entreprises

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration stratégique, Eviden distribuera la solution « AI SuperCluster » de Supermicro intégrant le NVIDIA GB200 NVL72 en Amérique du Sud, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient

Paris, France – 11 mars 2025 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui une collaboration stratégique avec Supermicro pour distribuer son « AI SuperCluster » avec les solutions NVIDIA GB200 NVL72, en Amérique du Sud, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient. Cette collaboration souligne l'engagement des deux sociétés à faire progresser les capacités d'IA des entreprises et à fournir des solutions innovantes pour répondre à la demande grandissante d’entraînement et d'inférence de modèles d'IA à mille milliards de paramètres.

NVIDIA GB200 NVL72 associe 36 CPU NVIDIA Grace et 72 GPU NVIDIA Blackwell connectées via NVIDIA NVLink(™) dans un rack unique, puissant et performant. Ce produit stratégique est conçu pour accélérer le développement et le déploiement de la prochaine génération de grands modèles de langage (LLM) et ainsi assurer aux entreprises de rester à la pointe de l'innovation.

Supermicro tirera parti de la position de leader d'Eviden, de son vaste réseau de clients en Amérique du Sud, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient, ainsi que de l'expertise du groupe en matière de déploiement et de gestion de systèmes d'IA à grande échelle, garantissant ainsi une satisfaction clients exceptionnelle.

Grâce à son portefeuille unique de HPC et d'IA de bout en bout, Eviden proposera à ses clients en Amérique du Sud, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient d'utiliser le NVIDIA GB200 NVL72 dans le cadre d'une offre d'infrastructure Eviden plus large, garantissant un service et un support de premier ordre.

Emmanuel Le Roux, EVP, Directeur monde d’Eviden, Groupe Atos a déclaré « Nous sommes ravis de nous associer à Supermicro pour apporter le « SuperCluster AI » avec le NVIDIA GB200 NVL72 sur de nouveaux marchés. Cette collaboration créera un nouveau paradigme d'efficacité énergétique pour adresser les enjeux d’explosion de la demande en énergie propre à l’IA. Cela s’inscrit dans la continuité de notre engagement à fournir les solutions d'IA les plus avancées en Amérique du Sud, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient, avec le meilleur temps de mise sur le marché possible, et renforce notre position de leader dans le secteur du calcul haute-performance et de l’intelligence artificielle. »

Charles Lian, Président-directeur général de Supermicro a souligné « Collaborer avec Eviden nous permet d'étendre considérablement notre présence en Europe et d'exploiter la connaissance approfondie du marché d'Eviden. Le SuperCluster IA de Supermicro avec le NVIDIA GB200 NVL72 gagne rapidement du terrain sur le marché et, avec Eviden, nous sommes prêts à fournir des systèmes et des services IA inégalés aux entreprises d'Amérique du Sud, d’Europe, d'Inde et du Moyen-Orient. »

Cette collaboration s'inscrit dans une stratégie plus large d'Eviden et de Supermicro visant à étendre leur présence sur le marché de l’intelligence artificielle pour les entreprises. En combinant leurs forces, les deux entreprises visent à fournir des solutions innovantes qui favorisent la transformation numérique et améliorent les résultats des entreprises.

