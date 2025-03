Falcon 为其机队新增 Embraer 和 Bombardier 私人飞机

迪拜,阿联酋, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon 今日宣布,为其不断壮大的机队新增 Embraer Legacy 650 和 Bombardier Challenger 850 私人飞机。

Falcon 母公司 Alex Group Investments 创始人兼董事长 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示:“我们正在对 Falcon 私人飞机机队追加数百万美元投资,旨在为更多飞机配备尖端的客舱产品,彰显我们决心致力于为每种飞机配备一流的产品套件,以提升客户体验。 为更多飞机配备最新一代座椅、升级的客舱装饰和现代配色方案,也标志着我们迈出了重要一步,以确保更多客户能够在更现代化和灵活的机队中持续体验我们的优质私人航空产品。”

Embraer 的 Legacy 650 是公务航空的主力机型,设有三个客舱区域,可为 14 名乘客提供舒适的飞行体验,飞行距离可达 7,200 公里。

Bombardier Challenger 850 是 Bombardier Aerospace 制造的最大的超中型公务机。 这款私人飞机经过精心设计,极为舒适,速度一流,客舱容量超大,可为高级管理人员带来舒适体验,有助于他们提升工作效率。 这款飞机最多可搭载 14 名乘客,十分舒适,飞行距离可达 5,200 公里。

Falcon 致力于成为中东地区领先的私人飞机运营商,其目标是到 2026 年底拥有超过 50 架现代私人飞机的机队。

关于 Falcon

Falcon 是一家顶尖的航空服务供应商,致力于在私人航空的各个领域提供无与伦比的奢华体验、安全保障和便捷服务。 Falcon 旗下拥有四个品牌:Falcon Luxe 是一支提供全球包机服务的现代化私人飞机机队;Falcon Elite 是一个国际化的豪华私人航站楼 (FBO) 网络;Falcon Technic 提供全套 MRO 服务;Falcon Flight Support 确保每一次飞行顺畅无虞。 从智能化技术到贴心周到的服务,我们专注于每一个细节,让您的旅程更加轻松。 如需了解更多信息,请访问 flyfalcon.com,或在 Instagram 和 LinkedIn 上关注我们。

媒体咨询

Oleg Kafarov

集团品牌营销总监

Alex Group Investment

office@alexinvestmentgroup.com

本公告所附照片可通过以下链接获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7aefc30-206a-4c60-8387-ed957df6fa32

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.