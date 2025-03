Falcon adiciona jatos privados da Embraer e Bombardier à sua frota

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Falcon anunciou hoje que adicionará os jatos privados Embraer Legacy 650 e Bombardier Challenger 850 à sua frota em expansão.

O Sr. Sultão Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador e presidente do Alex Group Investments, matriz da Falcon, afirmou: "Estamos aumentando nosso investimento multimilionário na frota de jatos privados da Falcon com o objetivo de introduzir produtos de cabine de última geração em mais de nossas aeronaves, demonstrando um compromisso claro de elevar a experiência do cliente com um conjunto de produtos de primeira linha em todos os tipos de aeronaves. A adição de mais aeronaves, equipadas com nossos assentos de última geração, acabamentos de cabine atualizados e uma paleta de cores contemporânea, também marca um passo significativo para garantir que mais clientes possam consistentemente experimentar nossos produtos premium de aviação privada em uma frota mais moderna e flexível."

O Legacy 650 da Embraer é o "pau para toda obra" da aviação executiva, oferecendo conforto para 14 passageiros distribuídos por três zonas de cabine e viajando por até 7.200 km.

O Bombardier Challenger 850 é o maior jato executivo de médio porte construído pela Bombardier Aerospace. Construído para máximo conforto e velocidade, o jato privado apresenta volume superior de cabine, aprimorando o conforto e a produtividade executiva. Ele pode transportar até 14 passageiros com conforto superior por até 5.200 km.

Destinada a se tornar a principal operadora de jatos privados no Oriente Médio, a Falcon pretende ter uma frota de mais de 50 jatos privados modernos até o final de 2026.

Sobre a Falcon

A Falcon é uma prestadora de serviços de aviação de primeira linha, dedicada a proporcionar luxo, segurança e conveniência incomparáveis em todos os aspectos da aviação privada. É composta por quatro marcas: Falcon Luxe, uma frota de jatos particulares modernos disponíveis para fretamento global; Falcon Elite, uma rede internacional de terminais privados luxuosos (FBOs); Falcon Technic, que oferece um conjunto completo de serviços de MRO; Falcon Flight Support, garantindo que cada voo seja perfeito. Da tecnologia intuitiva ao serviço discreto e previdente, somos obcecados com os detalhes, para que você não precise fazer isso. Saiba mais em flyfalcon.com, no Instagram e no LinkedIn.

Informações para a mídia

Oleg Kafarov

Diretor do Grupo – Marketing de Marca

Alex Group Investment

office@alexinvestmentgroup.com

Uma foto acompanhando este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7aefc30-206a-4c60-8387-ed957df6fa32

