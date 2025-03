Falcon, Embraer 기종과 Bombardier 개인 제트기 모델을 운용 항공기 라인업에 추가

두바이, 아랍에미리트연합, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon은 Embraer Legacy 650 모델과 Bombardier Challenger 850 개인용 제트기를 자사 운용 기종에 추가할 예정이라고 오늘 발표하였다.

Falcon의 모회사인 Alex Group Investments의 설립자 겸 회장인 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene은 “Falcon이 운용 중인 항공기 라인업에 최첨단 기내 제품 도입을 위해 수백만 달러 규모의 투자를 확대중이며, 이는 모든 항공기 타입에서 동급 최고의 제품군으로 고객 경험 향상을 실현한다는 우리의 확고한 의지를 방증하는 것이다. 아울러 최신형 좌석, 업데이트된 객실 마감 및 현대적인 색상 팔레트가 장착된 항공기 추가로 보다 많은 고객들이 현대적이고 유연한 항공기 모델을 통해 당사의 프리미엄 개인 항공 제품을 지속적으로 경험할 수 있도록 하는 중요한 발걸음을 내디게 되었다.”고 밝혔다.

Embraer Legacy 650 모델은 세 개의 객실 구역에 걸쳐 14명의 승객에게 편안함을 제공하며 최대 7,200km까지 비행할 수 있는 비즈니스 항공의 주력 기종이다.

Bombardier Challenger 850은 Bombardier Aerospace에서 제작한 가장 큰 초대형 비즈니스 제트기이다. 최대의 편안함과 속도를 위해 제작된 이 개인 제트기는 뛰어난 기내 공간을 갖추고 있어 임원급 비즈니스 여행객이 느끼는 편안함과 업무생산성 향상을 실현하게 된다. 최대 14명의 승객을 태우고 최대 5,200km까지 편안하게 비행할 수 있다는 특징이 있다.

Falcon은 중동의 선도적인 개인 제트기 운영사가 되기 위해 2026년 말까지 50대 이상의 최신형 개인 제트기를 보유하는 것을 목표로 하고 있다.

Falcon 소개

Falcon은 최고 수준의 항공 서비스 제공 기업으로 개인 항공의 모든 측면에서 비교할 수 없는 럭셔리, 안전 및 편의성을 제공하는 데 최선의 노력을 기울이고 있다. Falcon은 다음과 같이 4개의 브랜드로 된 사업체를 운영 중이다: Falcon Luxe는 글로벌 전세기 용도로 사용할 수 있는 최신형 개인 제트기, Falcon Elite는 고급 개인 터미널(FBO)의 국제 네트워크, Falcon Technic은 전체 MRO 서비스를 제공하며, Falcon Flight Support는 모든 비행이 원활하게 이루어질 수 있도록 보장한다. 직관적인 기술부터 신중하고 예측 가능한 서비스까지, 세부 사항까지 신경을 쓰고 관리하기에 고객은 불필요한 신경을 쓸 필요를 덜게 된다. flyfalcon.com, Instagram 그리고 LinkedIn 채널을 통해 보다 자세히 알아보세요.

언론 문의

Oleg Kafarov

Group Director – Brand Marketing

Alex Group Investment

office@alexinvestmentgroup.com

본 보도자료와 관련된 사진은 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7aefc30-206a-4c60-8387-ed957df6fa32

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.