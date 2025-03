Falcon เพิ่มเครื่องบินไอพ่นส่วนตัว Embraer และ Bombardier เข้าสู่กองบิน

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Falcon ได้เปิดเผยว่าจะเพิ่มเครื่องบินไอพ่นส่วนตัว Embraer Legacy 650 และ Bombardier Challenger 850 เข้าสู่กองบินที่กำลังเติบโตของบริษัท

Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ Alex Group Investments ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Falcon กล่าวว่า: "เรากำลังเพิ่มการลงทุนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในกองบินเครื่องบินไอพ่นส่วนตัวของ Falcon โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสารที่ล้ำสมัยบนเครื่องบินของเรามากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านชุดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับเครื่องบินทุกประเภท การเพิ่มเครื่องบินอีกหลายลำที่ติดตั้งที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุด มีการปรับปรุงการตกแต่งภายในห้องโดยสารใหม่ และใช้โทนสีร่วมสมัย ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการรับรองว่าลูกค้าจำนวนมากขึ้นจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์การบินส่วนตัวระดับพรีเมียมของเราได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกองบินที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น"

Legacy 650 ของ Embraer เป็นหัวใจสำคัญของการบินระดับผู้บริหาร มอบความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร 14 คนในพื้นที่ห้องโดยสาร 3 โซน และสามารถเดินทางได้ไกลถึง 7,200 กม.

Bombardier Challenger 850 เป็นเครื่องบินไอพ่นธุรกิจระดับซูเปอร์ขนาดกลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งผลิตโดย Bombardier Aerospace เครื่องบินไอพ่นส่วนตัวลำนี้สร้างขึ้นเพื่อมอบความสะดวกสบายและความเร็วสูงสุด โดดเด่นด้วยพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางเหนือระดับ ช่วยเพิ่มความสบายและประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับผู้บริหาร สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 14 คนด้วยความสะดวกสบายสูงสุด และเดินทางได้ไกลถึง 5,200 กม.

Falcon ตั้งเป้าเป็นผู้ให้บริการเครื่องบินไอพ่นส่วนตัวชั้นนำในตะวันออกกลาง โดยมีเป้าหมายที่จะขยายกองบินให้มีเครื่องบินไอพ่นส่วนตัวรุ่นใหม่มากกว่า 50 ลำภายในปลายปี 2026

เกี่ยวกับ Falcon

Falcon เป็นผู้ให้บริการด้านการบินระดับแนวหน้าที่มุ่งมั่นมอบความหรูหรา ความปลอดภัย และความสะดวกสบายที่เหนือระดับในทุกด้านของการบินส่วนตัว โดยมี 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ Falcon Luxe เป็นกองบินเครื่องบินไอพ่นส่วนตัวสำหรับเช่าเหมาลำทั่วโลก Falcon Elite คือเครือข่ายอาคารผู้โดยสารเครื่องบินไอพ่นส่วนตัวสุดหรู (FBO) โดย Falcon Technic ให้บริการ MRO แบบครบวงจร อีกทั้ง Falcon Flight Support ที่ช่วยรับรองให้ทุกเที่ยวบินดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่เทคโนโลยีอัจฉริยะไปจนถึงบริการที่ใส่ใจและรอบคอบ เราพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเพื่อให้คุณใช้บริการอย่างไร้กังวล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ flyfalcon.com, Instagram และ LinkedIn

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ

Oleg Kafarov

ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท – ด้านการตลาดแบรนด์

Alex Group Investment

office@alexinvestmentgroup.com

ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7aefc30-206a-4c60-8387-ed957df6fa32

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.