ファルコン (Falcon)、エンブラエル (Embraer) とボンバルディア (Bombardier) のプライベートジェットを導入

アラブ首長国連邦ドバイ発, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ファルコン (Falcon) は本日、拡充を進めている保有機材にエンブラエル・レガシー650 (Embraer Legacy 650) とボンバルディア・チャレンジャー850 (Bombardier Challenger 850) のプライベートジェットを追加することを発表した。

ファルコンの親会社であるアレックス・グループ・インベストメンツ (Alex Group Investments) の創設者兼会長であるサルタン・ラシット・アブドラ・ラシット・アル・シェネ氏 (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene) は次のように述べている。「ファルコンのプライベートジェットフリートに数千万ドル (数十億円) を追加投資することで、当社のより多くの航空機に最先端の客室を導入し、あらゆる航空機型式で最高クラスの製品群を揃えることで、お客様の体験を向上させることに対する当社の明確なコミットメントを実践しています。 最新世代の座席、新しい客室仕上げ、現代的なカラーパレットを装備した航空機をさらに追加することで、より近代的で柔軟な航空機フリート全体で、より多くのお客様に一貫して当社のプレミアムなプライベート航空製品をご利用いただけるよう、大きな一歩を踏み出すことにもなります。」

エンブラエルのレガシー650は、エグゼクティブ航空業界の主力機であり、3つの客室ゾーンで14人の乗客に快適な空間を提供し、飛行距離は最大7,200kmである。

ボンバルディア・チャレンジャー850は、ボンバルディア・エアロスペース (Bombardier Aerospace) が製造している、中型ビジネスジェットで最大級の機材である。 最大限の快適性とスピードを追求して設計されたこのプライベートジェットは、広々とした客室空間を備え、ハイエンドな快適性と生産性を実現する。 最大14人の乗客に、最大飛行距離5,200kmまでの極めて快適なフライトを提供できる。

中東における主要なプライベートジェット運航会社となることを目指しているファルコンは、2026年末までに50機以上の最新プライベートジェット機を保有することを目標としている。

ファルコンについて

ファルコンは、プライベートジェット業界において、卓越したラグジュアリー、安全性、利便性を提供することに特化した、業界屈指の航空サービスプロバイダーである。 同社は、以下の4つのブランドで構成されている。ファルコン・ルクス (Falcon Luxe) は、世界中でチャーター可能な最新のプライベートジェット機を提供する。ファルコン・エリート (Falcon Elite) は、国際的なネットワークを持つ高級プライベートターミナル (FBO) を展開する。ファルコン・テクニック (Falcon Technic) は、包括的なMROサービスを提供する。ファルコン・フライト・サポート (Falcon Flight Support) は、スムーズなフライト運航をサポートする。 直感的なテクノロジーから、さりげない気配りに至るまで、細部にまで徹底的にこだわり、利用者が何も意識せず快適に過ごせるサービスを提供している。 詳しくは、flyfalcon.com、Instagram、およびLinkedInで閲覧されたい。

報道担当者向け問い合わせ先

オレグ・カファロフ (Oleg Kafarov)

グループディレクター (ブランドマーケティング)

アレックス・グループ・インベストメンツ

office@alexinvestmentgroup.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7aefc30-206a-4c60-8387-ed957df6fa32

