Falcon Menambahkan Jet Pribadi Embraer dan Bombardier ke Armadanya

DUBAI, Uni Emirat Arab, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon hari ini mengungkapkan bahwa pihaknya akan menambahkan jet pribadi Embraer Legacy 650 dan Bombardier Challenger 850 ke armadanya yang terus bertambah.

Tn. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pendiri & Ketua Alex Group Investments, perusahaan induk Falcon, mengatakan: "Kami menambahkan investasi jutaan dolar ke armada jet pribadi Falvom dengan tujuan untuk menerapkan produk kabin canggih pada lebih banyak pesawat kami, yang menunjukkan komitmen jelas untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan melalui rangkaian produk terbaik di kelasnya di setiap tipe pesawat. Penambahan lebih banyak pesawat yang dilengkapi dengan kursi generasi terbaru, finishing kabin teranyar, dan palet warna kontemporer kami juga menandai langkah signifikan dalam memastikan lebih banyak pelanggan dapat terus menikmati pengalaman produk penerbangan privat yang premium dengan menggunakan armada yang lebih modern dan fleksibel."

Embraer's Legacy 650 merupakan produk unggulan dalam penerbangan eksekutif, yang menghadirkan kenyamanan untuk 14 penumpang di tiga zona kabin dan mampu menempuh perjalanan hingga sejauh 7.200 km.

Bombardier Challenger 850 adalah pesawat jet bisnis terbesar berukuran super-menengah buatan Bombardier Aerospace. Pesawat jet pribadi yang dibuat untuk memberikan kenyamanan maksimum dan kecepatan juga memiliki volume kabin superior, yang meningkatkan kenyamanan eksekutif dan produktivitas. Pesawat ini mampu mengangkut 14 penumpang dalam kenyamanan superior dengan jarak tempuh hingga 5.200 km.

Dengan target menjadi operator jet pribadi terkemuka di Timur Tengah, Falcon berupaya untuk memiliki armada berisi lebih dari 50 jet pribadi modern paling lambat pada akhir tahun 2026.

Tentang Falcon

Falcon merupakan penyedia layanan penerbangan utama, yang didedikasikan untuk memberikan kemewahan, keselamatan, dan kenyamanan tak tertandingi di semua aspek penerbangan pribadi. Perusahaan ini terdiri dari empat merek: Falcon Luxe merupakan armada jet pribadi modern yang tersedia untuk penyewaan global; Falcon Elite merupakan jaringan internasional terminal pribadi mewah (luxurious private terminal, FBO), Falcon Technic menawarkan rangkaian lengkap layanan MRO; Falcon Flight Support memastikan setiap penerbangan berjalan lancar. Dari teknologi intuitif hingga layanan antisipatif dan bijaksana, kami terobsesi dengan detail, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Temukan informasi selengkapnya di flyfalcon.com, Instagram dan LinkedIn.

Permintaan Informasi dari Media

Oleg Kafarov

Direktur Grup – Pemasaran Merek

Alex Group Investment

office@alexinvestmentgroup.com

