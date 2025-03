Falcon incorpora los jets privados Embraer y Bombardier a su flota

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El día de hoy, Falcon anunció que incorporará los jets privados Embraer Legacy 650 y Bombardier Challenger 850 a su flota en crecimiento.

El Sr. Sultán Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador y presidente de Alex Group Investments, la empresa matriz de Falcon, declaró: "Estamos completando nuestra inversión multimillonaria en la flota de jets privados Falcon con el objetivo de introducir productos de cabina de última generación en más de nuestros aviones, lo que demuestra un claro compromiso de elevar la experiencia del cliente con un conjunto de productos de primera clase en todos los tipos de avión. La incorporación de más aviones equipados con nuestra última generación de asientos, acabados de cabina actualizados y una paleta de colores contemporánea también constituye un paso importante para garantizar que más clientes puedan experimentar de forma coherente nuestros productos aéreos privados de primera calidad mediante una flota más moderna y flexible".

El modelo Legacy 650 de Embraer es el jet emblemático de la aviación ejecutiva, ya que ofrece comodidad para 14 pasajeros que se dividen en tres zonas de cabina y viaja hasta 7.200 km.

El modelo Bombardier Challenger 850 es el mayor jet ejecutivo de tamaño supermediano construido por Bombardier Aerospace. El jet privado está construido para ofrecer el máximo confort y velocidad, cuenta con un volumen de cabina superior, lo que mejora el confort y la productividad de los ejecutivos. Este jet puede transportar hasta 14 pasajeros con un confort superior durante 5.200 km.

Falcon está destinado a convertirse en el principal operador de jets privados de Medio Oriente, y aspira a tener una flota de más de 50 jets privados modernos para finales de 2026.

Acerca de Falcon

Falcon es un proveedor de servicios de aviación de primer nivel, dedicado a brindar un nivel incomparable de lujo, seguridad y comodidad en todas las facetas de la aviación privada. Cuenta con cuatro marcas: Falcon Luxe es una flota de modernos jets privados disponibles para vuelos chárter globales; Falcon Elite es una red internacional de lujosas terminales privadas (FBO); Falcon Technic ofrece un conjunto completo de servicios MRO; y Falcon Flight Support garantiza que cada vuelo transcurra sin contratiempos. Desde nuestra tecnología intuitiva hasta nuestro servicio discreto y anticipatorio, nosotros nos preocupamos por los detalles para que usted no tenga que hacerlo. Obtenga más información en flyfalcon.com, Instagram y LinkedIn.

Consultas para los medios

Oleg Kafarov

Director del Grupo - Marketing de Marca

Alex Group Investment

office@alexinvestmentgroup.com

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7aefc30-206a-4c60-8387-ed957df6fa32

