Falcon erweitert seine Flotte um Privatjets von Embraer und Bombardier

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon hat heute bekanntgegeben, seine wachsende Flotte um Privatjets vom Typ Embraer Legacy 650 und Bombardier Challenger 850 zu erweitern.

Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Alex Group Investments, der Muttergesellschaft von Falcon, dazu: „Wir stocken unsere Multimillionen-Dollar-Investition in die Privatjet-Flotte von Falcon auf mit dem Ziel, hochmoderne Kabinen in noch mehr unserer Flugzeuge einzuführen. Damit zeigen wir unser klares Bekenntnis, das Kundenerlebnis mit einer erstklassigen Produktpalette für jeden Flugzeugtyp zu verbessern. Die Aufstockung mit weiteren Flugzeugen, die mit Sitzen der neuesten Generation, moderner Kabinenausstattung und einer zeitgenössischen Farbpalette eingerichtet sind, ist auch ein bedeutender Schritt, um sicherzustellen, dass mehr Kunden unsere Premium-Privatfluge mit einer moderneren und flexibleren Flotte durchgängig erleben können.“

Die Legacy 650 von Embraer ist das Flaggschiff der Geschäftsreiseflugzeuge. Sie bietet Komfort für 14 Passagiere, verteilt auf drei Kabinenzonen und kann bis zu 7.200 km weit fliegen.

Die Bombardier Challenger 850 ist das größte Super-Midsize-Geschäftsreiseflugzeug, das von Bombardier Aerospace gebaut wurde. Der auf maximalen Komfort und Geschwindigkeit ausgelegte Privatjet verfügt über ein großzügiges Kabinenvolumen, das den Komfort und die Produktivität der Führungskräfte steigert. Er kann bis zu 14 Passagiere mit höchstem Komfort bis zu 5.200 km weit befördern.

Falcon hat das Ziel, der führende Privatjet-Betreiber im Nahen Osten zu werden und will bis Ende 2026 über eine Flotte von mehr als 50 modernen Privatjets verfügen.

Über Falcon

Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, der sich der Bereitstellung von unvergleichlichem Luxus, Sicherheit und Komfort in allen Bereichen der privaten Luftfahrt verschrieben hat. Das Unternehmen betreibt vier Marken: Falcon Luxe ist eine Flotte moderner Privatjets, die für weltweite Charterflüge zur Verfügung stehen; Falcon Elite ist ein internationales Netzwerk luxuriöser privater Terminals (FBOs), Falcon Technic bietet eine vollständige Palette von MRO-Dienstleistungen an; Falcon Flight Support sorgt dafür, dass jeder Flug reibungslos verläuft. Von intuitiver Technologie bis hin zu diskretem, vorausschauendem Service – wir kümmern uns um die Details, damit Sie es nicht tun müssen. Weitere Informationen finden Sie auf flyfalcon.com, Instagram und LinkedIn.

Medienanfragen

Oleg Kafarov

Group Director – Brand Marketing

Alex Group Investment

office@alexinvestmentgroup.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7aefc30-206a-4c60-8387-ed957df6fa32

Legal Disclaimer:

