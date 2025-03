TORONTO, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est heureux de lancer le troisième concours annuel de photos « Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement », un concours très prisé par les propriétaires d’animaux de compagnie qui fréquentent les couloirs du pouvoir à Ottawa! Ce concours amusant, dont la popularité croît rapidement d’année en année, met en lumière les liens particuliers qui unissent les politiciens, le personnel politique et leurs animaux de compagnie bien-aimés, prouvant ainsi que même dans le contexte de la politique canadienne, des guerres commerciales imminentes et de l’incertitude économique, il y a toujours de la place pour un peu de positivisme.

« Ce concours a toujours été une façon amusante et réconfortante de rassembler les gens et de leur permettre de s’amuser de manière non partisane sur la Colline, souligne la Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’ICSA. Les animaux de compagnie jouent un rôle essentiel dans nos vies, offrant de la compagnie, une source de soulagement du stress et un soutien indéfectible, en particulier dans les environnements à haut degré de tension comme la politique. Ce concours constitue une façon extraordinaire de célébrer la joie, le réconfort et le lien affectif qu’ils apportent dans nos vies de tous les jours. »

D’ici au 8 avril, les députés, les sénateurs, leurs collaborateurs, les membres de la tribune de la presse et tous ceux qui travaillent sur la Colline sont invités à soumettre une photo de leur animal de compagnie adoré pour lui offrir une chance d’être couronné « L’animal de compagnie le plus mignon sur la Colline du Parlement », un titre qui s’accompagne du droit de vantardise pendant toute une année. Alors que nous entrons dans la période électorale, les propriétaires d’animaux de compagnie devront également soumettre la « poil » itique de leur animal, qui peut couvrir tous les aspects de leur vie, qu’il s’agisse des façons de montrer leur beauté ou d’offrir leur soutien, jusqu’aux caresses et aux gâteries préférées, en passant par la façon dont ils se mettent à l’aise.

Étant donné qu’il est fort probable que le concours coïncide avec des élections fédérales cette année, les candidatures des équipes de campagne et des candidats des circonscriptions électorales de tout le Canada seront également acceptées, en reconnaissance du confort et de la compagnie que les animaux de compagnie apportent sur les sentiers de campagne menant à la Colline du Parlement.

Après la clôture des inscriptions au concours, un jury distingué sélectionnera les dix meilleurs finalistes dans chacune des trois catégories du concours : chien, chat et autre animal de compagnie, sur la base de critères évaluant leur plateforme « poil » litique, leur apparence et leur créativité. Une fois que les dix finalistes de chaque catégorie auront été sélectionnés, le concours prendra la forme d’une élection en ligne, dans le cadre de laquelle les Canadiens seront invités à choisir les gagnants en votant pour leurs favoris sur le site Web de l’ICSA.

Le concours 2025 se terminera ensuite par notre cérémonie de remise des prix la plus excitante à ce jour, au cours de laquelle les animaux de compagnie les plus mignons de l’ICSA sur la Colline du Parlement seront couronnés à Ottawa en juin.

Que l’animal le plus mignon gagne!

Pour obtenir les détails du concours, visitez www.cahi-icsa.ca/cutest-pets-on-parliament-hill

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource :

Eleanor Hawthorn

Directrice des communications

437-253-1667 ext. 105

ehawthorn@cahi-icsa.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.