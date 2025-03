Thérapeutique Knight s’apprête à acquérir Paladin

MONTRÉAL, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une convention d’achat d’actifs définitive (la « Convention d’achat d’actifs ») avec Endo Operations Limited (« Endo ») et Paladin Pharma Inc. en vue de l’acquisition des activités de Paladin (« Paladin »).

À la clôture, Knight versera un paiement initial de 120 millions de dollars en espèces, notamment pour des stocks d’une valeur de 20 millions de dollars. En outre, Knight pourrait verser ultérieurement des paiements conditionnels pouvant atteindre 15 millions de dollars américains à l’atteinte de certains jalons de vente. En 2024, Paladin a généré des produits d’exploitation de 70 millions de dollars, compte non tenu des produits qu’elle a cessé de commercialiser ou qu’elle est en voie de cesser de commercialiser.

« L’union de Paladin et de Knight, deux sociétés qui me sont chères, est à la fois intéressante sur le plan financier et gratifiante sur le plan personnel », a déclaré Jonathan Ross Goodman, président du conseil membre de la direction de Thérapeutique Knight inc. et cofondateur de Paladin.

« Cette opération synergique augmente la masse critique et fait croître de façon considérable la taille de nos activités canadiennes. En outre, l’acquisition signifie l’ajout d’un portefeuille de produits pharmaceutiques générant des flux de trésorerie stables qui permettront de financer notre croissance au Canada et en Amérique latine », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

Sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par les réglementations habituelles, y compris celles prévues par la législation antitrust du Canada, la clôture de l’opération devrait avoir lieu à la mi-année 2025.

Knight a retenu les services de RBC Marchés des Capitaux à titre de conseiller financier exclusif et de Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. à titre de conseiller juridique.

Avis de conférence téléphonique

Knight tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion audio en vue de discuter de l’acquisition le mardi 11 mars 2025, à 8 h 30 (HE). Elle invite cordialement toutes les parties intéressées à y participer.

Date : le mardi 11 mars 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Téléphone : composer sans frais le 1-888-699-1199 ou, dans le cas d’un appel international, le 1-416-945-7677

Webdiffusion : www.knighttx.com ou portail de webdiffusion

Il s’agit d’une webdiffusion audio en mode écoute seulement. Un lecteur multimédia est requis pour écouter la diffusion.

Rediffusion : une rediffusion archivée sera disponible pendant 30 jours à l’adresse www.knighttx.com .

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

POUR JOINDRE KNIGHT :

Personnes-ressources pour les investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514.484.4483 Tél. : +598.2626.2344 Téléc. : 514.481.4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.