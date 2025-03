Cahero Family Office fortalece su presencia en España con inversiones estratégicas en sectores clave. Marbella, un punto estratégico para las futuras inversiones de Cahero Family Office en el sector financiero. Con una inversión mínima de 100 millones de euros, Cahero Family Office apuesta por el crecimiento financiero sostenible en España. Nuevas alianzas estratégicas en Madrid y Barcelona refuerzan la red de inversiones de Cahero Family Office. Cahero Family Office impulsa la transformación del sector financiero español con inversiones innovadoras y de impacto.

"Cahero Family Office finaliza su sociedad con Ly Company y refuerza su expansión en España con inversiones estratégicas."

El fin de nuestra alianza con Ly Company en Ly Cahero nos permite acelerar nuestra expansión en España y enfocarnos en inversiones estratégicas de alto impacto.” — Alfonso Cahero, Presidente y Fundador

MARBELLA, MáLAGA, SPAIN, March 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cahero Family Office ha oficializado el fin de su sociedad con Ly Company en Ly Cahero a partir de septiembre de 2024, marcando un nuevo enfoque en su estrategia de crecimiento. Como resultado, la firma ha fortalecido su presencia en España, consolidándose en el sector financiero con una visión de inversión ambiciosa y de largo plazo.

"La conclusión de nuestra asociación con Ly Company en Ly Cahero en septiembre de 2024 ha sido un paso clave para acelerar nuestra expansión en España y centrarnos en oportunidades estratégicas de inversión", afirmó Alfonso Cahero, Presidente y Fundador de Cahero Family Office. "Nuestra prioridad sigue siendo la inversión en instituciones financieras y asociaciones público-privadas, con un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible y un impacto duradero. Nuestro umbral de inversión mínima de 100 millones de euros refleja nuestro firme compromiso con el crecimiento financiero de España".

España se ha convertido en un mercado estratégico para Cahero Family Office, con Marbella como punto de referencia clave para sus futuras inversiones. La firma mantiene un enfoque en sectores financieros esenciales como la banca, las asociaciones público-privadas y la gestión de activos, además de analizar proyectos respaldados por el gobierno que contribuyan a la estabilidad económica.

Además de Marbella, Cahero Family Office está explorando posibles expansiones en Madrid y Barcelona, reforzando su red de inversiones con alianzas estratégicas dentro del ecosistema financiero español. Este movimiento se alinea con su visión de consolidarse como un actor clave en la evolución del sector financiero del país.

