Bitget ernennt Intae Song zum Chief Sales Officer, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen

VICTORIA, Seychellen, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat Intae Song zum Chief Sales Officer ernannt und damit einen wichtigen Wendepunkt in seiner Laufbahn im Schoß des Unternehmens markiert. Als einer der ersten Mitarbeiter von Bitget hat Song eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Börse gespielt. Inzwischen ist er Geschäftspartner des Unternehmens. Seine Ernennung zum CSO erfolgt zu einer Zeit, in der Bitget der am schnellsten wachsende CEX ist.

Song stieg 2017 als Privatinvestor in den Kryptowährungssektor ein und bediente sich seines Hintergrunds im Investmentbereich, um sich in der aufkommenden digitalen Vermögenslandschaft zurechtzufinden. Im Jahr 2020 wechselte er in einer Vertriebsfunktion zu Bitget, wo seine Marktexpertise und strategische Vision zur Expansion des Unternehmens beitrugen. Im Laufe der Jahre hat er mehrere Führungsrollen übernommen und war 2021 als Head of Sales tätig, bevor er 2023 zum Business Partner wurde. Seine Ernennung im Jahr 2025 signalisiert einen erneuten Vorstoß, um die globale Präsenz von Bitget zu stärken, seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Terminmarkt zu verbessern und seine Reichweite auf aufstrebende Sektoren des Kryptohandels auszudehnen.

„Im Laufe der Jahre hat Intae eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unserer Strategie und der Förderung unserer Expansion gespielt. Wenn es um Wachstum ging, war er immer der richtige Ansprechpartner und seine konsequente harte Arbeit und Hingabe für das Unternehmen haben ihn wirklich aus der Masse hervorstechen lassen. Wir freuen uns, ihn in der neuen Rolle des Chief Sales Officer zu sehen und ich bin überzeugt, dass er uns auch weiterhin dabei helfen wird, weiter zu wachsen und Bitget zu neuen Höhen zu führen“, sagte Gracy Chen, CEO von Bitget.

Eine der Hauptprioritäten seiner neuen Rolle besteht darin, den Terminhandel als zentrale Anlagestrategie bei Bitget zu etablieren. Die Börse hat sich in diesem Segment einen hervorragenden Ruf aufgebaut und Song plant, sie auch weiterhin als dominierende Kraft in der Branche zu etablieren. Er möchte über die Termingeschäfte hinaus neue Wachstumschancen in den Bereichen institutionelle Handelslösungen, fortschrittliche Risikomanagement-Tools und intelligente Handelserlebnisse erkunden, die sowohl auf professionelle als auch auf private Nutzer zugeschnitten sind. Zu seinen Schwerpunkten wird auch eine vertiefte Präsenz von Bitget auf den wichtigsten globalen Märkten gehören, um sicherzustellen, dass sich die Börse an veränderte Regulierungslandschaften und sich entwickelnde Benutzeranforderungen anpassen kann.

„Als ich zu Bitget kam, war es eine aufstrebende Plattform mit enormem Potenzial. Heute ist das Unternehmen mit über 100 Millionen Nutzern eine treibende Kraft in der Branche. Für die nächste Wachstumsphase sind Innovation, Präzision und der unermüdliche Antrieb erforderlich, Grenzen zu erweitern“, sagt Intae Song, CSO bei Bitget. „Der Terminmarkt bleibt unsere stärkste Säule und mein Ziel ist es, ihn zum unangefochtenen Marktführer zu machen. Gleichzeitig besteht ein enormes Potenzial in der Erweiterung unserer Angebote für institutionelle Händler, der Optimierung von Liquiditätslösungen und der Schaffung einer dynamischeren Handelsumgebung. Dabei geht es nicht nur um Wachstum – es geht darum, neu zu definieren, was im Krypto-Handel möglich ist“, fügte er hinzu.

Mit Song an der Spitze der Vertriebsstrategie steht Bitget eine weitere Expansionsphase bevor. Das Unternehmen stärkt seine Position als wichtiger Akteur im Bereich der Kryptowährungsbörsen und wagt sich gleichzeitig in neue Bereiche des Handels mit digitalen Vermögenswerten vor.

