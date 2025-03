iQor CXBPO™ redefine la experiencia del cliente

Líder de la industria conecta la experiencia del cliente a través del ciclo de vida con operaciones inteligentes

FORT LAUDERDALE, Florida, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iQor presentó hoy la próxima generación de su promesa de marca, iQor CXBPO™. a empresa global está estableciendo un nuevo estándar para la experiencia del cliente (CX) al entregar resultados empresariales medibles, interacciones transparentes con los clientes y escalabilidad operativa informada por su plataforma avanzada de análisis de datos. La empresa está revolucionando la subcontratación tradicional de procesos empresariales al abordar los puntos problemáticos clave del sector y colocar el análisis en el centro de su modelo operativo.

Citando feedback de clientes y prospectos, iQor CXBPO™ promete un nuevo enfoque para las asociaciones de BPO:

Ofrecer soluciones específicamente diseñadas para las necesidades únicas de cada cliente

Integrar análisis avanzado utilizando datos patentados y LLMs (modelos de lenguaje de gran escala) para ayudar a los clientes a comprender mejor a sus consumidores y optimizar las operaciones

Guiar a los clientes desde la situación actual hasta la promesa de experiencias de servicio impulsadas por IA.



Mejorar el servicio mediante la aplicación de tecnología y procesos a gran escala, al mismo tiempo que se reducen los costos

"Las marcas actuales requieren más que la subcontratación tradicional: necesitan un socio de experiencia del cliente (CX) que ofrezca un impacto empresarial medible", dijo Chris Crowley, presidente y director ejecutivo de iQor CXBPO™. "Los modelos de BPO tradicionales carecen de la flexibilidad, inteligencia y fuerza de ejecución necesarias para la interacción moderna del cliente. iQor CXBPO™ está cambiando las reglas del juego al integrar perspectivas impulsadas por IA, experiencia humana y excelencia operativa para ayudar a las marcas a aumentar los ingresos, incrementar la retención de clientes y optimizar la eficacia".

iQor CXBPO™ se diferencia por su enfoque en la experiencia, ejecución y evolución de la tecnología. Este modelo operativo aprovecha 30 años de experiencia adaptándose a los cambios en el comportamiento del cliente y los avances tecnológicos. iQor CXBPO™ ha desarrollado experiencia en industrias verticales y promete estrategias de experiencia del cliente (CX) adaptadas cada cliente, lo que ha sido clave para su calificación de satisfacción del cliente del 90% y un período de permanencia promedio del cliente de 15 años.

Con el compromiso de crear defensores de la marca, iQor CXBPO™ aplica su plataforma de análisis patentada para ofrecer información basada en datos a su fuerza laboral y clientes. La contratación, capacitación, gestión de la fuerza laboral y protección contra el fraude impulsadas por IA de la empresa permiten una escala de operaciones de alta eficacia en un 300-500% y una alta tasa de satisfacción de los empleados del 88.8% para una experiencia del cliente excepcional.

Una cultura de innovación continua alimenta la capacidad de iQor CXBPO™ para evolucionar con las expectativas del cliente. La empresa aprovecha el poder de la IA, automatización y ciencia de datos para refinar las interacciones con los clientes, mejorar los tiempos de respuesta y mejorar la calidad del servicio. A través de la transformación impulsada por la tecnología, iQor CXBPO™ garantiza que sus clientes se mantengan a la vanguardia de los cambios del mercado y las demandas de los clientes.

iQor CXBPO™ apoya a más de 200 marcas en todos los sectores, incluyendo comercio minorista, telecomunicaciones, servicios financieros, atención médica y tecnología. Los clientes se benefician de una experiencia del cliente (CX) personalizada y basada en datos impulsada por IA y automatización; un compromiso omnicanal continuo a través de voz, chat, correo electrónico, SMS y redes sociales; y soluciones rentables y basadas en el rendimiento que maximizan el retorno de la inversión al mismo tiempo que mantienen excelencia en el cumplimiento.

Para más información acerca de iQor CXBPO™, visite www.iqor.com.

Acerca de iQor CXBPO™

iQor CXBPO™ es un socio confiable en soluciones inteligentes de experiencia del cliente (CX), ofreciendo resultados excepcionales para las marcas globales. Con 40 000 empleados en 10 países, combinamos 30 años de experiencia en el sector con innovaciones de vanguardia impulsadas por IA para optimizar las interacciones con el cliente en cada etapa. Nuestras soluciones ágiles y escalables garantizan un compromiso omnicanal transparente, impulsando la lealtad y el éxito empresarial medible. Reconocido como Great Place to Work® y líder en excelencia en experiencia del cliente (CX), elevamos el rendimiento a través de un enfoque centrado en las personas, experiencia operativa y soluciones seguras y habilitadas por la tecnología. Para más información visite, iQor.com.

Contacto Nicole Gobbo Directora de Comunicaciones nicole.gobbo@iqor.com

