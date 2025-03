Alvogen finalise un refinancement global assorti d’un profil d’échéance à plus long terme et d’une réduction de sa dette

REYKJAVIK, Islande et MORRISTOWN, N.J., 10 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alvogen Pharma US, Inc. (« Alvogen » ou la « société »), une société pharmaceutique privée basée aux États-Unis, vient de finaliser un refinancement global de sa structure capitalistique. Alvogen a contracté un prêt à terme de premier rang d’un montant de 553 millions de dollars venant à échéance en 2028 (le « prêt à terme de premier rang ») et un prêt à terme de deuxième rang d’un montant de 116 millions de dollars venant à échéance en 2029 (le « prêt à terme de deuxième rang ») afin de refinancer son prêt à terme garanti en cours qui vient à échéance en 2025. Au total, les nouveaux prêts à terme réduisent la dette d’Alvogen d’environ 60 millions de dollars et représentent environ 1,4 fois son EBITDA 2024.

En complément, Alvogen a annoncé avoir modifié et prolongé avec succès sa facilité de crédit renouvelable ABL de 240 millions de dollars.

Grâce à l’amélioration de sa liquidité, à sa solide performance opérationnelle et à son profil d’échéance prolongé, Alvogen anticipe un relèvement de sa notation de crédit par S&P dans les prochains jours. Dans l’intervalle, une notation temporaire sera émise, conformément aux politiques de S&P. Compte tenu de son caractère temporaire, cette notation à court terme ne reflète pas le profil de crédit actuel et futur de la société suite à ce refinancement global.

« Nous sommes heureux d’avoir finalisé cet important refinancement pour Alvogen, car il renforce notre structure capitalistique en termes d’échéances et d’accès continu à des liquidités substantielles tout en préservant la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre de notre stratégie commerciale à long terme », a déclaré Lisa Graver, directrice générale d’Alvogen.

Cette opération a bénéficié des services de Goldman Sachs & Co. LLC et de Jefferies LLC en tant que conseillers financiers conjoints d’Alvogen, ainsi que des services de White & Case LLP en tant que conseiller juridique de la société.

À PROPOS D’AZTIQ

Aztiq est une société de capital-investissement visionnaire axée sur les soins de santé qui se consacre à la promotion de l’innovation et s’efforce de favoriser les changements positifs au sein de l’industrie. Dirigée par Robert Wessman et une équipe d'entrepreneurs chevronnés, Aztiq s'engage en termes d’identification, d’investissement et de développement de solutions de soins de santé révolutionnaires dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique afin de relever les défis mondiaux en matière de soins de santé. En tirant parti de l'expérience cumulée de cette équipe, Aztiq vise à améliorer les résultats pour les patients, à accroître l'accès à des soins de santé de qualité, et à créer un écosystème de soins de santé plus efficace et plus durable. Forte de ses succès avérés, Aztiq continue d'exercer un impact durable sur la santé et le bien-être des populations dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.aztiq.com et suivez Aztiq sur LinkedIn.

À PROPOS D’ALVOGEN

Alvogen est une société privée spécialisée dans le développement, l’acquisition de licences, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Alvogen développe actuellement son portefeuille de produits complexes à forte valeur ajoutée, avec notamment des produits complexes pour inhalation, des produits injectables ainsi que des produits stratégiques de type 505(b)(2). Alvogen compte actuellement plus de 50 produits sur le marché et dispose de vastes capacités de R&D qui alimentent son portefeuille en pleine croissance. Les principaux actionnaires d’Alvogen sont Aztiq (« Aztiq »), une société d’investissement islandaise dédiée au secteur de la santé et fondée par Robert Wessman, CVC Capital Partners (« CVC ») et Temasek Holdings de Singapour (« Temasek »). Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.alvogen.com.

Pout tout complément d’information : info@aztiq.com

