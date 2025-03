Royalton Chic Resorts Redefine o Estilo de Vida Exclusivo para Adultos na Jamaica

BERLIM, March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em meio à ITB Berlim, a Blue Diamond Resorts revela seu mais recente empreendimento no Caribe: Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove, An Autograph Collection All Inclusive Resort – Adults Only, com inauguração prevista para o final de 2026. Com base no sucesso dos Royalton CHIC Resorts em Cancun, Punta Cana, Antígua e o próximo resort em Barbados, esta inauguração altamente antecipada leva a mistura exclusiva de sofisticação, moda e experiências sociais vibrantes da marca para a Jamaica pela primeira vez.

“Nossa entrada na Jamaica representa o notável sucesso dos Royalton CHIC Resorts e seu impacto na indústria de tudo incluído e na hospitalidade imersiva”, disse Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. “Este último desenvolvimento ressalta a força da nossa marca, a confiança dos nossos hóspedes e parceiros, e o nosso compromisso de expandir nossa presença nos principais destinos. Continuamos a ultrapassar os limites, organizando resorts excepcionais nos locais mais desejáveis à beira-mar."

Localizado a apenas uma hora do Aeroporto Internacional Sangster de Montego Bay e a quarenta minutos do Aeroporto Internacional de Ocho Rios, este vibrante resort estará situado na cobiçada Runaway Bay, um enclave sereno intocado na costa conhecida por suas estonteantes beleza, enseadas privadas e águas azul-turquesa. Projetado para incorporar a vibração arrojada e elegante dos Royalton CHIC Resorts, a próxima propriedade contará com 345 suítes meticulosamente projetadas. Para quem deseja aprimorar sua estadia, algumas categorias de quartos oferecerão a exclusiva experiência Diamond Club™, com vantagens premium, como serviço de mordomo pessoal, comida e bebida sofisticadas, check-in perfeito, comodidades aprimoradas na suíte e acesso exclusivo a áreas privadas dentro do resort.

Os hóspedes também terão acesso a quatro restaurantes à la carte especializados, um buffet internacional, uma Jerk Hut e um bar e lounge esportivo, oferecendo uma variedade de experiências culinárias de classe mundial para todos os gostos.

As experiências imersivas de entretenimento do resort ganharão vida através de acontecimentos cintilantes, com eventos vibrantes e performances lideradas pelos icônicos CHIC Angels. Mantendo-se fiéis à filosofia "Party Your Way", os hóspedes terão a liberdade de organizar seu refúgio ideal - seja relaxando em um retiro sereno à beira-mar, se entregando à gastronomia de classe mundial ou abraçando a animada cena social do resort.

Como parte da prestigiada Autograph Collection da Marriott International, o Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove oferecerá uma fusão distinta de hospitalidade elegante com experiências sociais exclusivas, garantindo que os hóspedes tenham um nível incomparável de serviço, estilo e exclusividade.

Com sua estética moderna, ambiente sofisticado e atmosfera elevada e divertida, os Royalton CHIC Resorts atraem viajantes exigentes que buscam mais do que apenas uma fuga tradicional apenas para adultos. Esta última expansão solidifica ainda mais o compromisso do Blue Diamond Resorts em criar experiências premier com tudo incluído nos destinos mais prestigiados do Caribe.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts e Royalton CHIC Resorts, visite www.bluediamondresorts.com e www.royaltonchicresorts.com.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 80 hotéis e mais de 20.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informação sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c24b0caf-aff8-459b-acb2-d6cb5ba3f906

Para mais informação, contacte: media@bluediamondresorts.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.